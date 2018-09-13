"Каждый день — испытание": Киркоров объяснил, зачем снялся в клипе Ibiza

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров рассказал в инстаграме историю появления скандального клипа Ibiza.

По словам артиста, идея ролика принадлежит сценаристу и шоумену Александру Гудкову.

"Каждый из трех съемочных дней для нас был испытанием. Спасибо, ребята, за смелость, за юмор и за дерзость! В очередной раз пошумели", — написал Киркоров.

Певец подчеркнул, что только Гудков вместе со съемочной группой клипа могли уговорить их с Басковым "на такое".

Клип, в котором в качестве гостей выступили такие известные артисты, как Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов, Анита Цой и Гарик Харламов, опубликовали в минувшую пятницу, число просмотров видеоролика уже перевалило за шесть миллионов. Многие зрители упрекнули исполнителей за дурновкусие и призвали лишить Киркорова и Баскова звания "народный артист".