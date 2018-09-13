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Культура

Охлобыстин, Нагиев и Цыганов: на кого смотреть в кино этой осенью

(обновлено: 08:14 13.09.2018)
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© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"Кадр из фильма Временные трудностиКадр из фильма Временные трудности
© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В российский прокат выходит нашумевший фильм "Временные трудности". Ажиотаж возник еще летом, когда лента вызвала противоречивую реакцию зрителей и критиков на фестивале "Кинотавр" в Сочи: авторов картины упрекали в пропаганде негуманных методов лечения детей-инвалидов.

Чего еще ждать от российских премьер этой осени — в материале РИА Новости.

"Временные трудности"
Кадр из фильма Кислота
© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"
Деспотичные отцы, инфантильные дети: семейные драмы в фильмах "Кинотавра"

Фильм Михаила Расходникова с Иваном Охлобыстиным в роли авторитарного отца и Риналем Мухаметовым в качестве его "подопытного" — сына с диагнозом ДЦП — на "Кинотавре" шокировал многих.  "Ты не больной, у тебя временные трудности", — повторяет герой Охлобыстина, выкидывая инвалидную коляску сына с лестницы или заставляя его ползти на животе по болоту до дома.

По сценарию такие "нестандартные" методы борьбы с серьезным недугом сделали из персонажа Мухаметова успешного столичного бизнес-консультанта, но публика это не одобрила. Авторы ленты оправдывались, ссылаясь на реальную историю предпринимателя Аркадия Цукера, послужившего прототипом главного героя. Зрители смогут решить для себя возникшую этическую дилемму в кинотеатрах с 13 сентября.

"Сердце мира"

© предоставлено пресс-службой "Кинотавра"Кадр из фильма "Сердце мира"
© предоставлено пресс-службой "Кинотавра"
Кадр из фильма "Сердце мира"

Еще одна сенсация "Кинотавра" — фильм Наталии Мещаниновой "Сердце мира". История тихого провинциального ветеринара Егора (его играет муж Мещаниновой актер Степан Девонин) покорила жюри фестиваля. Картина получила Гран-при, приз за лучшую мужскую роль и награду Гильдии киноведов и кинокритиков имени Даниила Дондурея.

Примечательно, что Мещанинова более известна как сценарист прошлогоднего триумфатора "Кинотавра" — фильма "Аритмия". "Сердце мира" — лишь вторая ее работа как режиссера. Это камерная картина о человеке, которому легче общаться с животными, но тем не менее желающего обрести дом и семью. В прокате с 27 сентября.

"Непрощенный"

Одновременно с "Сердцем мира" на экраны выходит лента Сарика Андреасяна "Непрощенный". Биографическая драма рассказывает историю архитектора Виталия Калоева: он потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году и отправился в Швейцарию мстить диспетчеру, считая его виновным в гибели жены и детей.

Это не первая попытка режиссера воссоздать на экране реальную трагедию. В 2016 году Андреасян представил фильм о разрушительном землетрясении в Армении 1988 года. На сей раз, чтобы добиться максимальной достоверности, автор лично встречался с Калоевым. Главную роль в "Непрощенном" неожиданно для многих сыграл Дмитрий Нагиев, больше известный по комедийным сериалам. Оценить, удалось ли актеру показать себя в более серьезном амплуа, можно с 27 сентября.

"Кислота"

© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"Кадр из фильма "Кислота"
© Предоставлено пресс-службой "Кинотавра"
Кадр из фильма "Кислота"

Фильм "Кислота" 26-летнего актера "Гоголь-центра" Александра Горчилина жюри "Кинотавра" в этом году признало лучшим режиссерским дебютом. Откровенный, но сдержанный очерк о поколении двадцатилетних: неустроенных, растерянных, недолюбленных в семье и неспособных выразить любовь сами.

Их мир как кислотой разъедает внутренняя пустота, выраженная фразой одного из главных героев: "Наша проблема в том, что у нас нет проблем. Что мы можем дать миру, кроме зарядки для айфона". Картина максимально убедительная хотя бы потому, что границы между создателями и героями фильма практически нет — вся съемочная группа младше тридцати. В прокате с 4 октября.

"Гофманиада"

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПерсонажи мультипликационного фильма "Гофманиада" на киностудии "Союзмультфильм"
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Персонажи мультипликационного фильма "Гофманиада" на киностудии "Союзмультфильм"

В октябре в российский прокат наконец выходит анимационный кукольный фильм "Гофманиада". Работа над картиной продолжалась 15 лет. Главный персонаж этого "долгостроя" студии "Союзмультфильм" — писатель Теодор Амадей Гофман, которого в России знают в первую очередь как автора сказки "Щелкунчик".

В основу сценария легли дневники немецкого романтика, а также сюжеты трех его сказок — "Крошка Цахес", "Золотой горшок" и "Песочный человек". Съемочной группе во главе с режиссером Станиславом Соколовым помогал известный художник Михаил Шемякин. Результат покажут на экране с 11 октября.

"Человек, который удивил всех"

© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Человек, который удивил всех"
© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Кадр из фильма "Человек, который удивил всех"

Единственная российская картина, удостоенная награды на недавнем Венецианском кинофестивале, — "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Сюжет чем-то перекликается с "Сердцем мира": главный герой — замкнутый и немногословный сибирский егерь в исполнении Евгения Цыганова.

Кадр из фильма Человек, который удивил всех
© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Удивил всех: Евгений Цыганов рассказал о превращении в женщину

Узнав о неизлечимой болезни, он решается на неожиданный шаг — "спрятаться" от смерти в женском обличье. Это перевоплощение не находит понимания ни у односельчан, ни в семье самого Егора. Именно исполнительница роли жены — Наталья Кудряшова — получила приз как лучшая актриса в конкурсной программе Венеции "Горизонты". Ленту можно будет увидеть с 25 октября.

"Крымский мост. Сделано с любовью!"

© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"
© Предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

О лете и море напомнит в ноябре фильм Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!". Романтическая комедия снималась непосредственно на стройке моста через Керченский пролив.

Кадр из фильма Крымский мост. Сделано с любовью!
© Предоставлено Централ Партнершип
Как в "Девчатах" — Алексей Демидов о съемках на стройке Крымского моста

В центре сюжета — любовный треугольник между обаятельным местным бригадиром, столичным пиарщиком и студенткой-археологом.

В картине снялись Екатерина Шпица, Артем Ткаченко, Алексей Демидов, Юрий Стоянов, Ирина Розанова и Сергей Никоненко. Сценарий написала Маргарита Симоньян, а музыку — Сергей Трофимов. На экранах с 1 ноября.

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