Библиотека в Республике Сербской получит книги о блокаде Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга передадут Народной и университетской библиотеке Республики Сербской Боснии и Герцеговины художественную и учебно-методическую литературу на русском языке, а гимназии Баня-Луки с углубленным изучением русского языка – компьютерную технику, сообщил РИА Новости губернатор города Георгий Полтавченко.

"Гимназии мы передадим в дар компьютерную технику для оснащения компьютерного класса. А университетской библиотеке планируем передать художественную и учебно-методическую литературу на русском языке. Среди книг, которые будут переданы в фонд библиотеки, – произведения русских классиков Пушкина, Крылова, Чехова и Толстого. А также издания о русской культуре — азбука русской живописи, книги об архитектуре Петербурга и литературных героях на улицах Петербурга, книги для чтения для детей 5-7 и 7-10 лет, учебники по истории России для 8, 9 и 10 классов, книги о блокаде Ленинграда и о Санкт-Петербурге", — рассказал он в преддверии визита в Республику Сербскую.

Губернатор напомнил, что в феврале этого года для читателей Народной и университетской библиотеки Республики Сербской был открыт центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Ельцина. Посетители удаленного электронного читального зала получили доступ ко всему фонду, который насчитывает более 600 тысяч единиц хранения.

"На портале Президентской библиотеки в открытом доступе представлена тематическая коллекция "Из истории русско-сербских взаимоотношений". В подборке можно увидеть отдельные исследования, архивные, публицистические и другие материалы, посвященные сербской истории и отражающие русско-сербское сотрудничество в военной, экономической и культурной сферах в различные исторические периоды", — отметил Полтавченко.

По его словам, библиотеки планируют реализовывать совместные научные и культурные проекты. Фонды обоих учреждений планируется пополнять национальными электронными документами и информационными материалами.

В ближайшие дни делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Полтавченко посетит Республику Сербскую. В рамках визита планируется обсудить сотрудничество с ее руководством, запланирована встреча с представителями политических, деловых и общественных кругов, посещение гимназии Баня-Луки с углубленным изучением русского языка, Народной и университетской библиотеки Республики Сербской. Стороны намерены обсудить вопросы развития сотрудничества в сфере здравоохранения, энергетики, туризма и культуры.