В Сети раскритиковали Баскова и Киркорова за клип Ibiza

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Сети неоднозначно восприняли новый клип Николая Баскова и Филиппа Киркорова на песню Ibiza, предложив лишить их звания народных артистов России.

Часть пользователей раскритиковала видео, назвав его позором, а также заподозрила артистов в плагиате.

"Не хочется никого оскорблять, но…это просто МЕРЗОСТЬ!", — написала в комментариях в YouTube Раиса Лактионова.

"Перебор) Удалите, пока еще не все посмотрели", — добавил Илья Леонтьев.

"Просто ужас. А еще народными артистами называются. ПОЗОР", — высказалась Юлия Крыкбаева.

"Какая нелепая безвкусица однако… До конца не смогла досмотреть, отвратительно и противно", — написала Olga Windyhair.

"1. Деградация. 2. Распад.", — поделился ощущениями от просмотра Андрей Серов.

"Короткой об этой "песне" — Цвет Настроения Синий 2.0", — заявил пользователь Diznaks, намекая на вероятный плагиат.

В то же время нашлись и те, кому клип понравился.

"Хорошо сняли и спели. Лайк﻿", — написал пользователь с ником Alex.

"Очень круто) Откуда хейт? Норм зашло﻿", — добавил пользователь RASKASHANSKI.

Видеоклип, в котором в качестве гостей выступили такие известные артисты как Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов, Анита Цой и Гарик Харламов, был опубликован в минувшую пятницу, на данный момент число просмотров перевалило за три миллиона.