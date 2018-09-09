Клип Киркорова и Баскова набрал более 900 тысяч просмотров за сутки

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню "Ибица", в котором в качестве приглашенных звезд снялись музыкант Сергей Шнуров, певец Валерий Леонтьев, телеведущий Андрей Малахов и шоумен Гарик Харламов, за сутки набрал около 900 тысяч просмотров на Youtube.

Клип в ироничной форме рассказывает о якобы противостоянии двух звезд и их борьбе за звание короля шоу-бизнеса. Дело даже доходит до рукоприкладства.

Приглашенные гости комментируют за кадром отношения Баскова и Киркорова и их совместное творчество. В, частности, Шнуров – категоричен, с использованием ненормативной лексики он утверждает, что "Басков и Киркоров совсем не друзья".