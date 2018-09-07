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Культура

"Я восхищен Москвой". Внук Хемингуэя представит в России книгу о деде

(обновлено: 12:04 07.09.2018)
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© РИА НовостиАмериканский писатель Эрнест Хемингуэй. Архивное фотоАмериканский писатель Эрнест Хемингуэй. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Внук выдающегося американского писателя Эрнеста Хемингуэя писатель Джон Патрик Хемингуэй рассказал журналистам о том, как работал над биографией своего отца Грегори и что именно побудило его взяться за написание этой книги, а также что он восхищен Москвой и энергичностью города.

Джон Патрик Хемингуэй лично представит российской публике свою книгу Strange Tribe, посвященную непростым отношениям своего отца Грегори со знаменитым дедом, на Московской международной книжной ярмарке 7 сентября.

"Я впервые приехал в Москву. Это потрясающий город. Я много колесил по миру, но как только приехал сюда, уже по дороге из аэропорта я почувствовал дыхание большого города. Он похож в этом смысле на Нью-Йорк, воздух кипит энергией, люди кругом что-то делают. Мне очень повезло с погодой, я успел посмотреть город", — поделился Хемингуэй с журналистами.

Он рассказал, что уже побывал в Кремле и его окрестностях, посетил парк "Зарядье" и ВДНХ, и признался, что город превзошел его ожидания. Особенно писателя удивили скульптурная композиция "Рабочий и колхозница" и фонтан "Дружба народов" — Хемингуэй отметил серьезность и монументальность этих культурных памятников.

Не столь различны меж собой

Эрнест Хемингуэй, нобелевский лауреат по литературе, получил широкую известность благодаря короткой прозе. Его авторству принадлежат повесть "Старик и море", рассказ "Снега Килиманджаро", романы "По ком звонит колокол" и "Прощай, оружие!". Он много путешествовал и участвовал в военных действиях, что наложило отпечаток на его творчество. Хемингуэй был женат четыре раза, сын Грегори, о котором идет речь в книге Strange Tribe, родился во втором браке.

Рисунок Эрнест Хемингуэй
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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"Почему львы – самое лучшее, что у меня осталось?": цитаты Хемингуэя

Мемуары вышли в Америке несколько лет назад и произвели фурор. Их перевели на китайский, испанский, чешский, болгарский и итальянский языки. В 2019 году может выйти русское издание. Джон Патрик Хемингуэй говорит, что пытался найти нечто общее между своими отцом и дедом.

"Мой отец был врачом. У него были некоторые особенности — с 12 лет он переодевался в девочку, а в 60 перенес операцию по смене пола. И все, кто слышал мою историю, говорили: "Ладно тебе, Джон, мы знаем, что ты любишь своего отца, но Эрнест Хемингуэй — это нечто иное, это культовая фигура". Долгие годы я был уверен, что мой отец особенный, но Эрнест Хемингуэй — недостижимый", — рассказал автор книги.

Он говорит, что начать это семейное исследование его побудили слова одного репортера, сказанные после смерти отца в 2001 году. Грегори Хемингуэй умер в женской тюрьме, и автор статьи, столь поразившей младшего Хемингуэя, назвал почившего позором семьи, который мало что общего имел с великим писателем.

"Я знал, что они были не такими уж разными. В конце концов, я сын Хемингуэя и внук Хемингуэя. Я чувствовал, что между ними было много общего, но доказать не мог", — поделился автор мемуаров.

Джон Патрик Хемингуэй начал пристально изучать творчество деда, его переписку, документы отца. Он осознал, что эти два человека мыслили одинаково и пытались отыскать ответы на одни и те же вопросы. Настоящим прорывом в его исследовании стала переписка Эрнеста и Грегори Хемингуэев.

"Только часть, принадлежавшая Эрнесту Хемингуэю, была опубликована, поэтому никто не знал о том диалоге, который они вели. Они отчаянно нуждались друг в друге, но сталкивались с непониманием. Я увидел своего деда таким, каким никто его прежде не видел. Я увидел человека, который очень беспокоился о судьбе своих сыновей, человека, который страдал от тяжелейшей депрессии, он осознавал, что его сын родился таким, потому что он, вероятно, передал ему такие гены. Он понимал, что ничего не может с этим поделать — только поддерживать своих детей", — объясняет Хемингуэй.

© Фото : public domainАмериканский писатель Эрнест Хемингуэй в военной форме, 1918 год
© Фото : public domain
Американский писатель Эрнест Хемингуэй в военной форме, 1918 год

Жизнь с чувством вины

Судьба Эрнеста Хэмингуэя была непростой. Его вторая супруга ушла из жизни довольно рано в результате трагического стечения обстоятельств. В тот день Грегори впервые был арестован за нарушение общественного порядка, чем вызвал ярость отца. Тот не сдержал эмоций при общении с супругой: стресс, который перенесла женщина, спровоцировал ее кончину. Долгие годы Грегори был уверен, что именно он виноват в смерти матери, и больше никогда не виделся с отцом.

"Она страдала от редкой формы рака… Мой папа узнал об этом много лет спустя: учась в медицинском вузе, он запросил отчет о ее смерти и понял, что, по сути, несдержанность Эрнеста привела к летальному исходу", — поделился внук автора.

Грегори Хемингуэй написал отцу обвинительное письмо. "Тот был в ярости, а после впал в депрессию, которая привела к суициду. Получилось так, что отец начал винить себя и за смерть отца тоже", — пояснил Джон Патрик Хемингуэй.

По его словам, отец всю жизнь старался избегать этой болезненной темы, но "нес эту травму в себе". Грегори Хемингуэй пытался сделать все, чтобы его дети не страдали от чувства вины, с которым ему пришлось существовать, и очень заботился об их душевном комфорте.

Автор книги отметил, что читал все произведения именитого деда, "блестящего стилиста и писателя", но больше всего ценит его короткую прозу, и признался, что постижение семейной хроники убедило его в том, что и Грегори, и Эрнест Хемингуэи были очень похожими людьми.

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