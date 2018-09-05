Фильм "Похищенные сокровища Европы" получил прокатное удостоверение

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минкультуры России подтвердило выдачу прокатного удостоверения документальному фильму режиссера Клаудио Поли "Похищенные сокровища Европы", сообщили в пресс-службе министерства.

"Да, удостоверение выдано", — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Начальник кинопрокатного отдела компании Cinema Emotion Мария Безенкова сообщила о получении документа. "Мы получили прокатное удостоверение и сейчас будем информировать кинотеатры, что готовы стартовать в прокате с завтрашнего дня", — сказала собеседница агентства.

Ранее кинопрокатчики заявили, что Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения "Похищенным сокровищам Европы". В департаменте кинематографии Минкультуры, в свою очередь, сообщили, что ведомство может выдать прокатное удостоверение в кратчайший срок и не отказывало фильму в документе, а взяло время для дополнительной экспертизы, так как в картине присутствует изображение свастики. Согласно федеральному закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", существует запрет на публичное демонстрирование нацистской символики.

Фильм "Похищенные сокровища Европы", название которого в оригинале звучит как "Гитлер против Пикассо и других", рассказывает о кампании нацистских властей против творчества современных художников — Сезанна, Гогена, Пикассо, Шагала, которое режим считал "дегенеративным".