Минкульт не пустил в прокат фильм "Похищенные сокровища Европы"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение документальному фильму "Похищенные сокровища Европы". Об этом говорится на странице прокатной компании CinemaEmotion в Facebook.

Картина режиссера Клаудио Поли рассказывает о борьбе нацистов с "дегенеративным искусством", которому они противопоставляли "классическое". Выпуск фильма приурочили к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Компания отмечает, что официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель.

"Приносим свои искренние извинения и надеемся, что у вас еще будет возможность посмотреть этот замечательный фильм", — говорится в сообщении CinemaEmotion.