На церемонию прощания с Иосифом Кобзоном пришли более шести тысяч человек

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поклонники и близкие простились с легендарным Иосифом Кобзоном в концертном зале имени Чайковского, выразить соболезнования семье певца и депутата приехали первые лица государства — президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также именитые коллеги по сцене, в том числе Алла Пугачева, Александр Градский, Александр Розенбаум и многие другие. Как сообщил источник в правоохранительных органах, церемонию прощания с певцом посетили более шести тысяч человек.

Никогда не пел и не жил под фонограмму

Гражданская панихида началась в восемь часов утра по московскому времени: изначально прощание планировалось провести в десять, но трех часов оказалось бы недостаточно для того, чтобы все желающие в последний раз сказать Иосифу Кобзону "спасибо" за его творчество, его помощь и поддержку успели сделать это должным образом. Уже в первые полчаса траурной церемонии количество присутствующих составляло десятки человек.

Коллеги и близкие несли цветы, чтобы почтить память исполнителя — сцена была завалена тысячами букетов всевозможных цветов. Церемонию, как и всю жизнь Кобзона, сопровождала музыка. Известный композитор и пианист Левон Оганезов исполнил классические произведения и композиции из репертуара Кобзона. Ведущим панихиды выступил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Это невозможно, это немыслимо, но, увы, сегодня это так. Он был честен в своем творчестве, в своей жизни, в своих поступках. Если бы он совершил один поступок в своей судьбе — пришел на Дубровку, вывел детей и беременную женщину — он одним этим был бы зачислен в число праведников господних… Он никогда не пел под фонограмму, никогда не жил, не дружил под фонограмму", — сказал Швыдкой.

По его словам, сегодня скорбят советские граждане по всему миру, поскольку Иосиф Кобзон был близок каждому. Слова о честности и искренности исполнителя звучали в зале имени Чайковского не раз: многие из выступающих не могли сдержать слез.

"Я знал Иосифа Давыдовича не только как певца, как выдающегося человека. Мы его звали "Скорая помощь". Он приходил на помощь родным и близким, чужим людям", — сказал Владимир Винокур.

Дочь давнего друга Кобзона, известного поэта Роберта Рождественского, который ушел из жизни много лет назад, Екатерина Рождественская отметила, что Кобзон заменил ей родителя, был ангелом-хранителем для нее и всей ее семьи. Также теплые слова о певце со сцены произнесли космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов, сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев, худрук хора Пятницкого Александра Пермякова, скульптор Зураб Церетели, выразивший желание воплотить образ Кобзона в монументе, и многие другие.

Символ классика русской песни

Проститься с Иосифом Кобзоном также пришли первые лица государства — президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Произносить речи на публику они не стали, но побеседовали с вдовой Кобзона, Нелли Михайловной, и его сыном Андреем. Также на церемонию приехали вице-премьер правительства Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, депутаты Андрей Макаров, Владислав Третьяк, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и многие другие.

"Мы сегодня собрались, чтобы проводить в последний путь Иосифа Кобзона. Это человек-эпоха. Не случайно сегодня огромная очередь, которая стоит сюда уже несколько часов, чтобы попрощаться с Иосифом Давыдовичем. Действительно, он вошел в мировую историю культуры своим мастерством и талантом, он вошел в часть жизни многих людей", — сказала Ольга Голодец, отметив неравнодушие Кобзона к творчеству, к людям, к миру в целом.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Кобзона образцом выдающегося артиста и гражданина. По его словам, фамилия исполнителя "звучит как символ классика русской песни".

Кобзон был депутатом Государственной думы с 1997 года, а в седьмом созыве нижней палаты парламента занимал должность первого заместителя председателя комитета по культуре. По словам Володина, Кобзон во многом олицетворял Госдуму, многое делал для того, чтобы сформировать ее положительный образ.

Он отметил, что Кобзон представлял в нижней палате парламента один из самых сложных регионов страны — Забайкальский край. При этом он всегда старался помочь своим избирателям, жил их проблемами. Председатель Госдумы также отметил мужественный характер Кобзона, который всегда добивался тех целей, которые для себя ставил.

"В этот скорбный для нас день, когда из жизни ушел великий артист, государственный деятель, человек, для которого боль других была своей болью, нам важно, чтобы его память жила и дальше. Иосиф Давыдович, мы сделаем все, чтобы ваше имя было всегда с нами", — добавил Володин.

И в радости, и в горести

Поддержать семью Кобзона, отдать дань памяти и уважения выдающемуся артисту приехали многие из его коллег по сцене, в том числе Алла Пугачева, Александр Градский, Борис Моисеев, Аркадий Укупник, Игорь Николаев, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Надежда Бабкина.

"Для меня Иосиф Давыдович — символ… Он прикоснулся ко всем великим событиям, он был всегда с людьми, и в радости, и в горести. Таких людей, которые бы так скрасили нашу жизнь в Советском Союзе, я не знаю. Все, что он пел, он пел от сердца. Он был потрясающим интеллектуальным эстрадным артистом", — сказал Александр Розенбаум.

Надежда Бабкина назвала уход Кобзона огромной утратой для всей страны, "для тех, кто не потерял чувство сострадания, любви, добра". Она отметила, что Кобзон держал культуру на высочайшем уровне и дал всем напутствие продолжать его дело.

Певец Григорий Лепс признался, что знакомство с Кобзоном перевернуло его жизнь. Он отметил невероятный профессионализм Иосифа Давыдовича, который обладал феноменальной памятью и знал наизусть каждую строчку своих композиций. "Я счастлив и горд, что жил, общался и знал такого человека, как Иосиф Кобзон", — сказал Лепс.

Давний друг Кобзона, Лев Лещенко, рассказал, что он был человеком неординарным и противоречивым, но всегда следовал своим принципам.

"Он жил проблемами страны, постоянно мотался по нашей родине и делал все возможное, чтобы мы были чище, справедливее, лучше", — подчеркнул Лещенко. Он отметил, что союз Иосифа Давыдовича и Нелли Михайловны Кобзон останется примером настоящей человеческой любви и поддержки.

Со словами благодарности к присутствующим обратился сын Кобзона Андрей. По его словам, отцу всегда была важна поддержка слушателей, поэтому он попросил присутствующих проводить исполнителя аплодисментами. Церемония завершилась криками "Браво!" и продолжительными овациями в сопровождении песни "Мой путь" Кобзона. Присутствующие также кричали "Спасибо вам большое!".