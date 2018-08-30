Врачи назвали причину смерти Кобзона

17:1330.08.2018
(обновлено: 21:31 30.08.2018)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Причиной смерти Иосифа Кобзона стало прогрессирование рака, рассказал РИА Новости бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава, где лечился артист, Михаил Давыдов.
"У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", — сказал Давыдов.
По его словам, в Германии Кобзон сделал операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы артист проходил химиотерапию.
"Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли", — добавил Давыдов.
О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого он перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Двадцатого июля Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Народный артист СССР скончался в четверг на 81-м году жизни.
Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.
Творческий путь
Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".
На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Общей газеты" Егор Яковлев слушают Народного артиста Иосифа Кобзона в гостиной редакции "Общей газеты" 1993 год
Слава пришла к студенту Гнесинки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио. Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.
В Советском Союзе не было ни одного человека, который не знал бы его лирического баритона. А если были, то после выхода на экран культового фильма "Семнадцать мгновений весны" их точно не осталось.
Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит выступления в день 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествоватьс гастролями и принимать активное участие в общественно-политической жизни.
Подробнее о биографии Иосифа Кобзона читайте в справке РИА Новости>>
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области.
Он начал петь с раннего детства. В девять лет выступил в Кремле - исполнил перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным песню "Летят перелетные птицы".
После службы в армии поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).
Очень скоро студент Гнесенки стал известным, а победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.
В Советском Союзе не было никого, кто не знал бы певца.
Кобзон записал порядка трех тысяч песен и побывал с гастролями более чем в 100 странах.
Среди самых известных его альбомов — "Песня остается с человеком", "Мгновения", "Пока я помню, я живу", "Все повторяется" и другие.
Самый длинный по времени концерт артиста начался в семь часов вечера и закончился на следующее утро, в 7 часов 40 минут.
В середине 1980-х Иосиф Кобзон создал эстрадный факультет в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 года был профессором Академии имени Гнесиных.
В 1989 году Кобзон стал народным депутатом СССР, а с 1997 года его избирали депутатом российской Госдумы.
Певец часто выступал в "горячих точках": в Чернобыле, Грозном, Каспийске. В 1988 году ездил в Армению после разрушительного землетрясения. Девять раз был с концертами в Афганистане. Вел переговоры с чеченскими террористами во время захвата заложников в культурном центре на Дубровке в 2002 году. В 2016 году выступал на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
Гастрольная деятельность артиста не прекращалась более полувека.
Иосиф Кобзон награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, орденом Дружбы народов, орденом Мужества и другими.
Певец был почетным гражданином 29 городов России и стран СНГ.
Иосиф Кобзон внесен в "Книгу рекордов России" как самый титулованный артист страны.