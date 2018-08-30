Врачи назвали причину смерти Кобзона

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Причиной смерти Иосифа Кобзона стало прогрессирование рака, рассказал РИА Новости бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава, где лечился артист, Михаил Давыдов.

"У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", — сказал Давыдов.

По его словам, в Германии Кобзон сделал операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы артист проходил химиотерапию.

"Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли", — добавил Давыдов.

О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого он перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Двадцатого июля Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Народный артист СССР скончался в четверг на 81-м году жизни.

Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Творческий путь

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.

Слава пришла к студенту Гнесинки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио. Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.

В Советском Союзе не было ни одного человека, который не знал бы его лирического баритона. А если были, то после выхода на экран культового фильма "Семнадцать мгновений весны" их точно не осталось.

Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит выступления в день 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествоватьс гастролями и принимать активное участие в общественно-политической жизни.

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