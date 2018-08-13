"Ей все дала Россия": Газманов ответил на слова Вайкуле о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Российский певец и композитор Олег Газманов назвал заявление своей коллеги Лаймы Вайкуле о Крыме некрасивым, отметив, что исполнительнице все дала Россия.

Вайкуле во время своего пребывания в Одессе заявила, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Артистка также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.

"Я не хотел бы обсуждать все эти темы. С другой стороны, политика все равно вокруг, и куда ты от нее ни скрываешься, все равно она с тобой. У меня есть четкая позиция по этому поводу, обсуждать слова Лаймы я не собираюсь… По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала", — сказал Газманов журналистам.

По его словам, каждый образованный человек должен понимать, чем является Крым для России. "Она образованная женщина и любой образованный человек, читая просто историю, понимает, что такое Крым, что такое Севастополь, сколько там пролито русской крови. И ничего бы не было, если бы так отвратительно не поступали бы с Крымом. Это волеизъявление всего народа возвратиться в Россию", — сказал певец.