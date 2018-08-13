В США восхитились советским Винни-Пухом

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Обозреватель американского издания The Daily Beast Наталья Винкельман в своей статье выражает восхищение советским мультфильмом "Приключения Винни-Пуха", а главного персонажа считает более забавным в сравнении с американской версией.
В советском мультфильме Винни-Пух изображен как шутник и хитрец. Он пытается притвориться тучей, чтобы спрятаться от пчел, ходит в гости к кролику, чтобы бесплатно поесть, постоянно подает в комичные ситуации, пишет обозреватель.
Помимо этого, Винкельман восхищается тем фактом, что советский Винни-Пух часто рушит так называемую "четвертую стену" между собой и зрителем, и каждый раз, когда попадает в затруднительное положение или с ним происходит что-то странное, он бросает на зрителя взгляд своих огромных невинных глаз. В похожих ситуациях американский Винни просто сухо восклицает: "Вот незадача!"
В заключение Винкельман удивляется, почему этот забавный советский мультфильм почти неизвестен на Западе, ведь он приносит чистую радость зрителю. По ее мнению, он заслуживает того, чтобы стать культовым.