Gorillaz обратились к фанатам после прерванного концерта в Москве

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Участники британской группы Gorillaz расстроились из-за того, что им пришлось остановить концерт на фестивале Park live в Москве из-за сильнейшей грозы, но безопасность зрителя должна быть на первом месте.

Фестиваль Park live проходит в парке Горького с 27 по 29 июля. В субботу вечером был запланирован концерт британской группы Gorillaz. Коллектив отыграл больше половины шоу, но им пришлось прервать выступление из-за сильнейшей грозы. Изначально организаторы предполагали, что шоу может продолжиться, но в итоге его отменили. Это было первое выступление Gorillaz в России.

"Всем, кто был на фестивале Park Live: мы очень расстроены тем, что нам пришлось остановить концерт из-за грозы… Мы ничего не могли с этим поделать. Ваша безопасность должна быть всегда на первом месте", — такое сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте группы.