В Москве из-за грозы прервали первый концерт Gorillaz

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Первый концерт группы Gorillaz в Москве прерван из-за грозы, сообщил корреспондент РИА Новости.

Музыкальный коллектив выступал на фестивале Park Live, который проходит в парке Горького с 27 по 29 июля. Концерт Gorillaz был запланирован на вечер субботы, однако британская группа смогла исполнить лишь большую половину сет-листа, поскольку из-за непогоды ей пришлось прекратить выступление.

На экранах возле сцены появилось объявление, в котором организаторы объявили о приостановке концерта и выразили надежду на то, что шоу получится продолжить. Зрители, невзирая на плохую погоду ждали продолжение выступления, но позже на экранах объявили о полном прекращении концерта в связи с опасностью грозы.

"Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам", — заявили организаторы.