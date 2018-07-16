В Ивановской области откроют музей российского модельера Вячеслава Зайцева

ИВАНОВО, 16 июл — РИА Новости. Музей российского модельера, мэтра отечественной моды Вячеслава Зайцева создадут в Ивановской области — на родине мастера, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Об этом решении объявил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в рамках XIII Российского фестиваля моды "Плес на Волге. Льняная палитра", бессменным президентом которого является Вячеслав Зайцев. В этом году фестиваль, который завершился в минувшие выходные в Плесе, был посвящен 100-летию Иваново-Вознесенской губернии и 80-летию мэтра отечественной моды", — сказал собеседник агентства.

В рамках фестиваля состоялась презентация нового бренда Вячеслава Зайцева "Slava Zaitsev kids": модельер представил порядка 50 новых моделей детской одежды. Также прошел показ новой коллекции народного художника для взрослых, которая представлена в России впервые.

"Большая честь, что с нами сегодня Вячеслав Михайлович Зайцев, что он помнит Ивановскую область и всегда приезжает на фестиваль. Заслуги Зайцева перед страной и перед нашей областью трудно переоценить. Я думаю, что этот человек достоин, чтобы в Ивановской области был музей его имени. Поэтому я уже дал соответствующее поручение, мы подберем здание в Иванове и создадим музей", — сказал Воскресенский.

Всего в рамках фестиваля "Плес на Волге. Льняная палитра" продемонстрированы более 20 коллекций модельеров из Ивановской области, Москвы, Вологды, Ленинградской области и Донецка. Впервые в Плесе состоялась презентация новой коллекции Ольги Голдобиной для людей с ограниченными возможностями здоровья "Подиум — это жизнь".

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