Балалайка, медведь, «Беломор»:
советская история сквозь призму вещей
Анна Кочарова

Предметы советского быта, обычно оказывающиеся на помойке, художник Александр Петлюра превращает в экспонаты коллекции. Как это у него получается, можно увидеть на выставке «Археология Петлюры», которая открылась в Музее Москвы. Что вещи рассказывают о недавней истории – в материале РИА Новости.

Все объекты Александр Петлюра не просто выставляет, а представляет в виде живых инсталляций. По его словам, это нечто среднее между театром и искусством.

В канун миллениума он провел серию перформансов «Империя в вещах», запечатленную в 12 фотографиях. На снимках – друзья и ученики художника, одетые в предметы гардероба из его собрания. Каждая фотография – особый сюжет о том, как люди воспринимали праздники и победы, горести и удачи.

Художник Александр Петлюра.
Художник Александр Петлюра.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перформанс Империя вещей Александра Петлюры.
Перформанс Империя вещей Александра Петлюры.
© Фото предоставлено Музеем Москвы
Выставка Археология Петлюры в Музее Москвы.
Выставка Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художник Александр Петлюра.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Жизнь советского государства начиналась с отрицания старого и принятия нового: рядом лежат иконы, небольшая Библия, партбилет. На фото с перформанса "Красная гвардия" дореволюционная аристократия ожидает решения своей судьбы новой властью, за их спинами стоит группа крестьян.

В центре композиции – женщина в красном. На ней алый клеенчатый плащ, напоминающий кожанку, сапоги вроде комиссарских.

«Это современный общий образ кричащего агитатора, – объясняет Александр Петлюра. – Вечный имидж человека, готового на все».

О первой волне эмиграции напоминают вещи из 1920-х: старинный цилиндр, белые перчатки и украшения. Роскошное платье, расшитое стеклярусом, соседствует с одеждой «а ля Хрущев» и вещами уже из 1990-х.

«Тема последнего танго – это прощание с Россией, будь то белогвардейская эмиграция, массовое бегство из страны в 1970-х, волна евреев, уезжавших в Израиль в конце 1980-х, или поток русских, хлынувший на Запад после перестройки», – рассказывает коллекционер.

Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перформанс Империя вещей Александра Петлюры.
Перформанс Империя вещей Александра Петлюры.
© Фото предоставлено Музеем Москвы
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Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Цветные нитки мулине выражают стремление к яркости и цвету. Так, по мнению Петлюры, люди неизменно реагируют на войну.

Военная символика – каски, письма, сложенные треугольниками, и даже протезы – соседствует с яркими платьями.

«После каждой войны девушки хотят наряжаться, – говорит Александр. – После Великой Отечественной у портных было много работы. Из окон раздавался стук швейных машин – женщины заказывали одежду. Все яркие платья в моей коллекции сохранили первоначальные цвета, я ничего не красил».

Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
1 / 4
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В России вообще любили носить одежду с цветами, добавляет коллекционер. У нас длинная суровая зима и короткое лето – цветы стали для России символом солнца, которое мы видим так редко. Цветочный мотив прослеживается в костюмах, обуви, аксессуарах и предметах быта: от натуральных тканей начала века до китайского термоса или синтетики 1960-х.

В 1950-е, при Хрущеве, в одежде преобладал простой стиль. Петлюра отмечает: главы государства становились, если так можно выразиться, законодателями мод для ближайшего окружения. В 1930-е политики носили военные френчи, два десятилетия спустя – простые косоворотки.

У меня здесь любимые костюмы Хрущева: чесучовые рубашки, шляпы, парусиновые ботинки, которыми он стучал по трибуне в Америке, – показывает коллекционер.

«Есть похожие шелковые костюмчики 1930-х. Этот стиль развивался и позже, у нас продолжали выпускать льняные платья. По сути, это история про деревню: рядом с резиновыми сапогами – деревянные поделки, такие можно было увидеть в буфете почти в каждом доме. Медведь, балалайка и матрешка стали символом русского стиля. Сейчас, после чемпионата, вернется и кокошник».

Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
1 / 2
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Особый раздел – культура национальных республик, дружба народов. «Здесь я описывал разрушение национального вкуса и появление советской безвкусицы», - поясняет Александр.

Это история утраты национальных обычаев и языка предков, религии отцов и возделываемой веками земли.

С одной стороны, в стране производилась одежда с традиционными орнаментами и силуэтами. С другой – кримпленовые платья и косынки с люрексом, массово выпускавшиеся отечественной промышленностью, заменили азиатским женщинам национальный костюм.

На фото рядом с человеком в настоящем аджарском костюме – персонаж в придуманном образе «нового кавказца»: черный костюм и кепка-аэродром.

Перформанс Империя вещей Александра Петлюры.
Перформанс Империя вещей Александра Петлюры.
© Фото предоставлено Музеем Москвы
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Перформанс Империя вещей Александра Петлюры.
© Фото предоставлено Музеем Москвы

«В начале 1980-х было много вещей с олимпийской символикой, – говорит Петлюра. – А дальше уже началась перестройка, с кооперативами, костюмами из дешевого сатина и бессмысленными надписями на иностранных языках. Здесь у меня выставлены коллекционный Микки-Маус и наш пластмассовый, есть фотография солиста группы «Ласковый май» и брелок, чтобы вешать в машину».

У каждой истории есть начало, но нет конца, – резюмирует Александр.

На этом основан каждый снимок, по этому принципу организована вся экспозиция. История, рассказанная с помощью одежды и предметов быта, начинается после революции, но продолжается и сегодня.

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