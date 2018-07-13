Все объекты Александр Петлюра не просто выставляет, а представляет в виде живых инсталляций. По его словам, это нечто среднее между театром и искусством.

В канун миллениума он провел серию перформансов «Империя в вещах», запечатленную в 12 фотографиях. На снимках – друзья и ученики художника, одетые в предметы гардероба из его собрания. Каждая фотография – особый сюжет о том, как люди воспринимали праздники и победы, горести и удачи.