Вопреки Западу, войне и природе:
как создавалось московское метро
Анна Михайлова

Столичная подземка — самая красивая в мире, и это не пустые слова, уверены авторы книги «Московское метро. Подземный памятник архитектуры», опубликованной Музеем архитектуры, Московским метрополитеном и издательством «Кучково поле». РИА Новости рассказывает о самых интересных эпизодах строительства.

Антипод Запада

Московское метро открылось в мае 1935 года. Население окунулось в мир невиданной красоты и роскоши: станции, отделанные гранитом, мрамором, бронзой и натуральными самоцветами поражали и советских граждан, и иностранцев.

Если первые линии метро в Европе строились в подражание железной дороге — как утилитарная транспортная инфраструктура, — то для Московского метрополитена выбрали принципиально иную схему.

Станция «Комсомольская» Московского метрополитена.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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По существу, к середине 1950-х весь город был продублирован под землей в едином и стилистически цельном ансамбле.

«Московский метрополитен был построен как яркий антипод Западу путем возведения художественно осмысленного подземного транспортного сооружения, не имеющего аналогов в мировой практике конца XIX — начала XX века.

Был разрушен западный стереотип и создано единственное в своем роде высокофункциональное пространство, организованное в сверхсложных условиях московской гидрогеологии, облаченное в формы высокой архитектуры и искусства», — пишут авторы книги.

Храм и дворец

В газетах метро называли не иначе как «подземный рай». Для оформления станций советские архитекторы использовали античные образы, напоминающие о дворцах и храмах. Это, отмечают эксперты, служило «очень понятной отсылкой к мифологическому золотому веку, которая была призвана рассказать о достижениях советской реальности».

Пассажиры в вестибюле станции метро «Киевская» (радиальная), где после реставрации открыли панно «Народное гулянье в Киеве». Историческое панно создано в 1953 году — в честь 300-летия присоединения Украины к России.
Пассажиры в вестибюле станции метро «Киевская» (радиальная), где после реставрации открыли панно «Народное гулянье в Киеве». Историческое панно создано в 1953 году — в честь 300-летия присоединения Украины к России.
© РИА Новости / Александр Вильф
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Станция московского метро «Киевская».
Станция московского метро «Киевская».
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мозаичное панно на станции московского метро «Киевская».
Мозаичное панно на станции московского метро «Киевская».
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пассажиры в вестибюле станции метро «Киевская» (радиальная), где после реставрации открыли панно «Народное гулянье в Киеве». Историческое панно создано в 1953 году — в честь 300-летия присоединения Украины к России.
© РИА Новости / Александр Вильф
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Конечно, первые пассажиры московского метро воспринимали его как чудо. Важно, что это было ежедневно доступное чудо — не только техническое, но и архитектурное воплощение футуристических идей вертикального зонирования городской среды.

Архитекторы, проектировавшие первые станции, учитывали и то, что раньше люди попадали в пространство красоты, художественных сюжетов и образов при посещении церквей. В советское время с этим стало труднее.

Торжественная и парадная архитектура метрополитена была призвана заменить и храм, и дворец, а также создать убедительный образ строящегося будущего.

Светло как днем

Проектировщики первых станций понимали, что люди будут проводить в метро много времени, поэтому там должно быть не только красиво, но и комфортно. Архитекторам удалось минимизировать неприятные ощущения от пребывания под землей без окон и естественного освещения.

Прохожие возле станции метро «Кропоткинская» в Москве. Столичные власти обнародовали новый список объектов, признанных самостроем и подлежащих сносу.
Прохожие возле станции метро «Кропоткинская» в Москве. Столичные власти обнародовали новый список объектов, признанных самостроем и подлежащих сносу.
© РИА Новости / Александр Вильф
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Станция метро «Новокузнецкая» Московского метрополитена.
Станция метро «Новокузнецкая» Московского метрополитена.
© РИА Новости / Владимир Песня
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Станция «Бауманская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена перед открытием после капитального ремонта.
Станция «Бауманская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена перед открытием после капитального ремонта.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прохожие возле станции метро «Кропоткинская» в Москве. Столичные власти обнародовали новый список объектов, признанных самостроем и подлежащих сносу.
© РИА Новости / Александр Вильф
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«Просторные, высокие, богато украшенные перронные залы и переходы между станциями напоминали дворцы, оформленные лепниной, золочением и скульптурными рельефами. Большое внимание уделялось освещению».

В московском метро очень много света по сравнению с метрополитеном других европейских столиц.

«А свет — это важный психологический фактор восприятия архитектурной среды, дающий дополнительные возможности образным решениям».

Борьба с излишествами

В 1960-е в стране развернулась «борьба с излишествами в архитектуре». Это сказалось и на метро: станции лишили украшений и некоторых функциональных помещений — вестибюлей, аванзалов, а иногда даже эскалаторов.

«Ключевой задачей для проектировщиков стало предельное упрощение архитектуры станций, удешевление традиционной для Москвы, уже существующей схемы подземной проходки».

Предпочтение отдавали открытым линиям метро, предлагающим пассажирам не темноту тоннелей, а бесконечно меняющийся город. «Путешествие в открытом метро гораздо эмоциональнее, в какой-то мере сродни экскурсии, поэтому при его проектировании важнейшим фактором становится визуально-ландшафтный анализ.

Там, где была учтена такая простая, на первый взгляд, вещь, как вид на город, получались замечательные станции. Лучшая из них — «Ленинские горы» («Воробьевы горы») — лаконичная по конструкции, с выдающимся по силе воздействия внутренним пространством, легко узнаваемая в городском ландшафте», — отмечают авторы.

Непризнанный памятник
Станция «Маяковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
Станция «Маяковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
© РИА Новости / Роман Галкин
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Мозаичное панно из смальты (автор эскиза — художник Александр Дейнека) на станции метро «Маяковская», на которой завершилась комплексная реконструкция.
Мозаичное панно из смальты (автор эскиза — художник Александр Дейнека) на станции метро «Маяковская», на которой завершилась комплексная реконструкция.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Станция московского метро «Маяковская» после завершенной комплексной реконструкции, которая длилась пять лет.
Станция московского метро «Маяковская» после завершенной комплексной реконструкции, которая длилась пять лет.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Станция «Маяковская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
© РИА Новости / Роман Галкин
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Сегодня московское метро — не просто уникальное явление в отечественной архитектуре, но и в мировом градостроительном наследии.

Однако при всей своей действительно всемирной славе юридически столичная подземка не считается общенациональным достоянием и, соответственно, не охраняется на федеральном уровне.

Охранный статус имеют пока что двенадцать станций: «Красные Ворота», «Чистые пруды», «Кропоткинская», «Маяковская», «Новокузнецкая», «Автозаводская», «Павелецкая», «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская», «Партизанская» и «Университет». Причем большинство из них поставлены на госохрану как памятники истории, связанные с Великой Отечественной войной.

Первый поезд московского метро совершает пробный рейс.
© РИА Новости
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«Другие 33 сооружения высокого класса, созданные крупными архитекторами прошлого века, с 2007 года являются лишь объектами культурного наследия. А это означает, что уже более восьми лет эти станции находятся в подвешенном состоянии: до сих пор не решено, брать их в «настоящие» памятники или нет, в то время как закон предписывает оформить окончательный статус в годичный срок».

По сути, московское метро — общедоступный музей под землей.

Это памятник целой эпохе, отражающий сложный путь, который прошла отечественная архитектура в XX веке: от конструктивизма и ар-деко до «пламенеющего барокко» и «сталинской неоклассики».

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