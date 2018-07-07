Московское метро открылось в мае 1935 года. Население окунулось в мир невиданной красоты и роскоши: станции, отделанные гранитом, мрамором, бронзой и натуральными самоцветами поражали и советских граждан, и иностранцев.

Если первые линии метро в Европе строились в подражание железной дороге — как утилитарная транспортная инфраструктура, — то для Московского метрополитена выбрали принципиально иную схему.