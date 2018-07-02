Гендиректор Эрмитажа рассказал американским сенаторам о проектах музея

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на встрече с прибывшими в РФ сенаторами США рассказал о музее и крупных выставочных проектах, сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Делегация конгресса США во главе с сенатором от штата Алабама, председателем комитета сената по ассигнованиям Ричардом Шелби посетила Эрмитаж в понедельник.

Как отмечается в сообщении, Пиотровский рассказал гостям о музее, его зданиях, концепции "Большой Эрмитаж" — центрах и спутниках музея в России и в мире, представил основные крупные выставочные проекты прошлого года, связанные со столетием революции: "Из сервизных кладовых", "Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь".

"Эрмитаж – это универсальный, энциклопедический музей, но эта энциклопедия написана по-русски, она рассказывает об истории русской государственности", — отметил Пиотровский, слова которого приводятся в сообщении.

Американская делегация посещает Москву и Санкт-Петербург с 30 июня по 5 июля для встреч с российскими официальными лицами. Делегацию обеих палат возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби — сенатор от штата Алабама, председатель комитета конгресса по ассигнованиям.

В понедельник утром прошла встреча делегации конгресса США с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.