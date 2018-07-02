Умерла актриса Ольга Лозовая

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Петербурге умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая, сообщается на сайте санкт-петербургского театра музыкальной комедии.

"Актриса с ярким чувством юмора, тяготеющая к созданию характерных ролей, по праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии — такой она была на сцене", — говорится в сообщении.

Актрисе было 47 лет. Отмечается, что Лозовая скончалась после продолжительной болезни. О времени и месте прощания будет объявлено позднее.

Лозовая была одной из ведущих актрис труппы в петербургском театре музыкальной комедии. В 2005 году она была признана засуженной артисткой России, а спустя четыре года была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Актриса играла более 20 разноплановых ролей в таких спектаклях как "Моя прекрасная леди", "Королева чардаша", "Мистер Икс", "Хелло, Долли!" и "Венские встречи".