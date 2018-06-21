В Петербурге на сцене Мариинский-2 пройдет премьера оперы "Царская невеста"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Премьера оперы Римского-Корсакова "Царская невеста", созданная композитором по драме Льва Мея, состоится в рамках музыкального фестиваля "Звезды белых ночей". Постановку осуществил режиссер Александр Кузин, за дирижерским пультом – Валерий Гергиев. Премьерные показы пройдут 21 и 24 июня, сообщили в пресс-службе театра.

Девятая опера Римского-Корсакова "Царская невеста", которую он сам выделял наравне со "Снегурочкой" среди любимых сочинений, озадачила после премьеры как почитателей композитора, так и критиков его творчества. Споры о ней продолжались почти до самой кончины автора. Рецензенты писали об "опрощении" композитора, стремившегося к "примирению требований новой музыкальной драмы с формами старой оперы".

Тем не менее, у московской публики (после премьеры силами Товарищества артистов частной оперы в 1899) и у петербургской (после премьеры в Мариинском в 1901 году) "Царская невеста" имела большой успех, впоследствии переросший в подлинное признание.

Режиссер Александр Кузин в прошлом году поставил в Мариинском оперу Родиона Щедрина "Не только любовь". Вместе с режиссером над постановкой "Царской невесты" работали сценограф Александр Орлов и художник по костюмам Ирина Чередникова.

Партии в спектакле готовят ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра: Станислав Трофимов, Анна Денисова, Анастасия Калагина, Алексей Марков, Владислав Сулимский, Екатерина Сергеева, Михаил Петренко.