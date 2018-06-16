МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Прощание с российским режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным началось в субботу в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Говорухин ушел из жизни в четверг после продолжительной болезни.

У гроба, установленного в центре храма, — многочисленные венки, в том числе от президента РФ Владимира Путина и администрации президента, министерства культуры РФ, Союза кинематографистов, Фонда кино, киноконцерна "Мосфильм", лично от певца Иосифа Кобзона, скульптора Зураба Церетели и других.

В числе первых проститься с режиссером пришли депутаты Госдумы, в том числе Елена Драпеко, глава концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

После церемонии прощания в храме пройдет отпевание. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Станислав Говорухин — актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", Weekend, "Конец прекрасной эпохи". Говорухин сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг.