Гергиев назвал условия, при которых возможна реконструкция Мариинки

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Реконструкция исторического зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге возможна лишь при наличии проекта, который будет гарантировать сохранение исторической атмосферы и акустики помещения, заявил худрук театра Валерий Гергиев на пресс-конференции в среду.

"Я не начинаю реконструкцию исторического Мариинского театра, пока я не увижу стопроцентно защищенный проект, чтобы никто не смел трогать тот театр, который любили Чайковский, Мусоргский, Петипа, Шаляпин и другие. Пока я на своем посту, этого не должно произойти", — сказал Гергиев.

По его словам, неправильная реконструкция может навредить и эстетике зала, и ее акустическим особенностям. Он уточнил, что обновленный зал Ла Скала, где он уже выступал, оставил у него не самые приятные впечатления.