В Париже за рекордные €16 миллионов продали вазу, найденную на чердаке

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Фарфоровая ваза времен китайского императора Цяньлун (1736-1795 годы) из династии Цин, найденная на чердаке дома во Франции, продана на аукционе Sotheby's в Париже за 16,2 миллиона евро, что стало рекордом для французского отделения аукционного дома.

"Цена 16,2 миллиона евро за вазу времен Цяньлуна стала абсолютным рекордом для произведений искусства, проданных в отделении Sotheby"s в Париже, и рекордной для изделий из китайского фарфора, проданных во Франции", — сообщается во французском Twitter-аккаунте Sotheby's.

Как говорится на сайте аукционного дома, редкая фарфоровая ваза с изображением оленей, птиц и сосен была "случайно найдена на чердаке фамильного дома во Франции и доставлена в парижское отделение аукционного дома в коробке из-под обуви". Последним владельцам она досталась по наследству от родственника, скончавшегося в 1947 году. Как отмечает Sotheby"s, вероятно, она попала во Францию в конце 19 века, когда в стране существовала мода на китайское и японское искусство.

По данным французских СМИ, новым владельцем изделия стал выходец из Китая, присутствовавший в зале во время торгов. Окончательная стоимость вазы в несколько раз превысила оценочную, которая составляла 500-700 тысяч евро.