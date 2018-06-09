С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Государственная премия РФ в области литературы и искусства вдвойне приятнее, чем иностранные награды, считает художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов.

Ранее в пятницу на брифинге в Кремле советник президента РФ Владимир Толстой огласил указ, согласно которому Темирканов получил государственную премию за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. Вручение премии состоится в День России 12 июня в Кремле.

"Знаете, как говорят: хорошо снисходительно относиться к медалям, имея их. Когда дома, где, как известно, "нет пророка в своем отечестве", тебя отмечают и награждают — это очень приятно. Вдвойне приятнее, чем иностранные награды", — сказал Темирканов, слова которого процитировала пресс-служба филармонии, комментируя присуждение госпремии.

Дирижер добавил, что государственная премия РФ занимает очень важное место среди его многочисленных наград.

Народный артист СССР, лауреат Государственных премий и премии президента России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", командор ордена Звезды Италии, почетный академик Академии Санта-Чечилия, почетный доктор Санкт-Петербургской консерватории, почетный гражданин Санкт-Петербурга Юрий Темирканов возглавляет заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии с 1988 года.