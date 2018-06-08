Названы обладатели государственной премии по литературе и искусству

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Государственная премия РФ в области литературы и искусства за 2017 год присуждена гендиректору "Музея Мирового океана" (Калининград) Светлане Сивковой, художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрию Темирканову и худруку Санкт-Петербургского Академического театра балета Борису Эйфману.

Текст соответствующего указа президента России на брифинге в Кремле огласил советник президента по культуре Владимир Толстой. По традиции награждение лауреатов госпремии пройдет в Кремле в День России, 12 июня.

В документе сообщается, что Сивкова удостоена премии за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского наследия. Темирканову премия присуждена за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, а Эйфману — за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства.