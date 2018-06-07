Гордон назвал автошаржем свой новый фильм "Дядя Саша"

СОЧИ, 7 июн — РИА Новости. Анна Горбашова. Представивший на фестивале "Кинотавр" комедию "Дядя Саша" режиссер Александр Гордон рассказал РИА Новости, что фильм можно назвать его автошаржем, а главный посыл картины – призыв отнестись к себе с самоиронией.

Премьера "Дяди Саши" прошла в среду в основном конкурсе "Кинотавра" в Сочи. Главную роль в фильме сыграл сам Гордон, также снимались Анна Слю, Никита Ефремов и Сергей Пускепалис.

"Мой фильм — это однозначно комедия, я бы сказал, автошарж. Его основной месседж — посмотри на себя и улыбнись, отнесись к себе с иронией. Но дядя Саша — это не я, а часть меня. Я героя разрезаю на две части. Первая — это мои прошлые отношения с женщинами, с миром. Вторая часть — это будущее, кем я мог стать, если бы профессионально занимался кино, делал бы это регулярно, не имея никаких идей и желания", — рассказал Гордон.

Он отметил, что название фильма придумал Никита Ефремов, и оно ассоциируется с чеховским "Дядей Ваней".

"История происхождения названия проста: так меня позволяет себе называть Никита Ефремов, а одна из ролей писалась под него. У меня не было названия, и когда он впервые это произнес, я сказал: "О, будет "Дядя Саша". И все, что было сделано потом в фильме, сделано под это название", — добавил Гордон.

Режиссер рассказал, что, в отличие от своего героя, в жизни он деспот только на работе, а дома, наоборот, — "подкаблучник".

"Мой папа когда-то мне сказал, что настоящий мужик — всегда подкаблучник, потому что только кретин будет мериться с женщиной тем, чего у нее нет. Я эту позицию исповедую. Я деспот в профессии, если я чего-то решил, представил себе какой-то путь, то любое препятствие на этом пути вызывает у меня самцовскую ярость", — пояснил собеседник агентства.

По словам Гордона, он впервые написал сценарий сам, делал это с помощью мобильного телефона, и процесс занял два месяца. Фильм в основном снимался на его даче, но есть в картине сцена питчинга (презентации кинопроекта для поиска инвесторов), снятая в Минкультуры России.

"Это был реальный питчинг. Мы пришли просить денег, и чтобы сэкономить, сняли питчинг. Зал настоящий, крупные планы мы дописывали. В частности, депутата Госдумы Петра Толстого, играющего у нас в фильме депутата. Теперь ждем претензий от присутствующих на питчинге", — говорит режиссер со смехом.

По слова Гордона, в ближайшее время он не планирует снимать кино. "Меня совершенно не волнует, когда и сколько снимать, поскольку на меня никто и ничто не оказывает давление", — рассказал Гордон.

Он отметил, что дата проката фильма еще не определена, идут переговоры с потенциальными прокатчиками. "Я даже не понимаю, будет ли у нас прокат. Одна крупная компания честно сказала, что они не видят, где еще возможен прокат фильма, кроме Москвы и Питера", — сказал Гордон.