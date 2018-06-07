На "Кинотавре" минутой молчания почтили память Киры Муратовой

СОЧИ, 7 июн — РИА Новости. Память Киры Муратовой почтили минутой молчания на премьере фильма Ивана И. Твердовского "Подбросы" в рамках конкурса российского кинофестиваля "Кинотавр", президент киносмотра Александр Роднянский отметил, что режиссер была уникальным явлением в кинематографе.

"Все вы уже знаете, что вчера на 84 году жизни ушла из жизни режиссер Кира Муратова. Она на протяжении всей своей жизни сохранила абсолютную свободу, она уникальное явление в советском и постсоветском кинематографе. Она сняла 15 фильмов — "Долгие проводы", Короткие встречи", "Астенический синдром" и другие, и во всех своих картинах Муратова — радикальна и последовательна", — сказал Роднянский. Он попросил почтить память режиссера минутой молчания. Зал встал.

Твердовский выразил свои соболезнования и отметил, что Муратова никогда не любила представлять свои фильмы, он также поблагодарил Муратову за свободу.