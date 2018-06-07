Гости нижегородского фестиваля "Арт-Овраг" соберутся за огромным столом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Огромный стол, за которым смогут собираться сотни гостей, установят на Музейной площади города Выксы в Нижегородской области на время фестиваля "Арт-Овраг", сообщила РИА Новости организатор фестиваля, председатель попечительского совета благотворительного фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых.
"Стол длиной 100 метров, который соорудят на музейной площади Выксы, станет одной из главных достопримечательностей фестиваля. Это проект французской художницы, архитектора и сценографа Лоренс Фальзон и куратора Бертрана Госселина. За огромным столом в течение трех дней будут собираться сотни гостей "Арт-Оврага", чтобы познакомиться, узнать об интересах и традициях друг друга или принять участие в масштабном шахматном турнире", — рассказала Седых.
По ее словам, в этом году фестиваль будет проходит более чем на 10 площадках города. Удивлять гостей "Арт-Оврага" будут известные художники, которых фестиваль привлекает возможностью свободного выражения своих идей и мыслей.
Она добавила, что программа "Арт-Оврага" очень насыщенная и рассчитана на людей самого разного возраста и разных интересов. В частности, много внимания будет уделяться не только арт-объектам, лекциям об искусстве, театральным мастер-классам, но и молодежному спорту, включая паркур, BMX и воркаут.
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