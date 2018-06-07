"Геликон-опера" представит премьеру первой оперы Рахманинова "Алеко"

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Московский театр "Геликон-опера" в год 145-летия Сергея Рахманинова представит премьеру первой оперы композитора, созданной по мотивам пушкинской поэмы, премьерные показы пройдут в Белоколонном зале княгини Шаховской 7 и 8 июня, сообщили в театре.

В среду, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоялся пресс-показ нового спектакля. Режиссер постановки — Ростислав Протасов, автор сценографии и костюмов – Валерий Кунгуров, музыкальный руководитель и дирижер – Валерий Кирьянов.

"Наш спектакль о стремлении к свободе, которое держит нас на плаву в этой жизни, воодушевляет на поступки, заставляет их совершать. Эта опера небольшая, действия в ней немного, тем важнее наполнить спектакль не только прекрасной актерской игрой и замечательным исполнением, но и сделать увлекательным и интересным действием для зрителей, которые превратятся в непосредственных участников спектакля", — сказал Протасов накануне премьеры.

Сергею Рахманинову было всего 19 лет, когда он, выпускник консерватории, за 17 дней написал свою дипломную работу "Алеко" — произведение, вошедшее в историю мировой оперы. Творение молодого автора впечатлило другого русского музыкального гения – Петра Чайковского, который выразил желание увидеть "Алеко" вместе со своей оперой "Иоланта" в одной программе.