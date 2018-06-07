После ЧП с "Иваном Грозным" картины в Третьяковке бронировать не собираются

АСТАНА, 7 июн – РИА Новости. Шедевр Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" больше года будет находиться в реставрационных мастерских. Об этом информагентству Sputnik Казахстан рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, которая посетила Астану в рамках открытия выставки картин из коллекции музея.
Директор усомнилась, что после атаки картины галереи следует поместить в бронированные витрины. По ее словам, это стоит больших денег и означает удаление художественных произведений от людей, для которых они созданы.
Двадцать пятого мая вандал нанес серьезные повреждения картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.
Мужчина разбил стекло и металлической стойкой ограждения несколько раз ударил по полотну. Холст порвался в трех местах, от стекла пострадала художественная рама.
Изображения лиц и рук царя и царевича повреждены не были. Вандалу грозит лишение свободы сроком до шести лет.
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