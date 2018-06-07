После ЧП с "Иваном Грозным" картины в Третьяковке бронировать не собираются

АСТАНА, 7 июн – РИА Новости. Шедевр Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" больше года будет находиться в реставрационных мастерских. Об этом информагентству Sputnik Казахстан рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, которая посетила Астану в рамках открытия выставки картин из коллекции музея.

"Мне сложно говорить о состоянии картины сейчас, потому что именно сегодня проходит расширенный реставрационный совет. Мы серьезно будем анализировать состояние сохранности, будем проводить необходимые реставрационные работы. Со всей очевидностью, полтора года, если не два, картина будет находиться в реставрационных мастерских", — прокомментировала Трегулова.

Директор усомнилась, что после атаки картины галереи следует поместить в бронированные витрины. По ее словам, это стоит больших денег и означает удаление художественных произведений от людей, для которых они созданы.

При этом она посетовала, что количество людей с неадекватной реакцией растет. "Ты не можешь предугадать, какое из полотен может оказаться предметом атаки. Я думаю, это общая проблема. Это происходит не только у нас, это происходит во всем мире. Многие желают воспользоваться славой Герострата", — добавила Трегулова.

Двадцать пятого мая вандал нанес серьезные повреждения картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

Мужчина разбил стекло и металлической стойкой ограждения несколько раз ударил по полотну. Холст порвался в трех местах, от стекла пострадала художественная рама.

Изображения лиц и рук царя и царевича повреждены не были. Вандалу грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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