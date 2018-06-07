Режиссер Валерия Гай Германика станет ведущей программы о вере

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Валерия Гай Германика, автор фильма "Все умрут, а я останусь" и сериала "Школа", презентует авторский медиапроект о том, как совместить современную жизнь и христианство, сообщила режиссер РИА Новости.

В четверг на YouTube состоится презентация медиапроекта "Вера в большом городе". Его автор и ведущая Валерия Гай Германика планирует приглашать "лидеров мнений" из бизнес-среды, медиасферы и мира искусства на откровенный разговор о том, как удается совместить религию с повседневностью, не возникает ли при этом конфликтов, а также о том, как совместить православие и жизненный успех.

Германика известна как автор получившей специальный приз Каннского кинофестиваля картины "Все умрут, а я останусь" о подростках-девятиклассниках, а также сериала "Школа", вызвавшего резкую критику РПЦ и учительского сообщества.

"С некоторых пор я с грустью начала понимать, что вокруг православия сложились целая система предрассудков. Многие считают, что вера в Бога форматирует мозг, стирает личность и заставляет мыслить шаблонно и одинаково, или заключает нашу психику в некое гетто, в котором невозможно раскрепостить свою творческую энергию и где отсутствует свобода личности и человеческая индивидуальность" — говорит Германика.

По ее словам, все совершенно не так. "На моих глазах все больше самых отъявленных бунтарей и индивидуалистов приходят к вере и начинают искать истину именно в православии", — считает режиссер.

Новый проект, продолжает она, сможет рассказать "о поиске истины в бетоне и металле города" и станет взглядом на городскую жизнь через рассказ верующих людей, "изучение их мотивации и потребностей". Первыми ее гостями станут ресторатор и основатель "Чайхоны №1" Алексей Васильчук и певец Ираклий Пирцхалава.