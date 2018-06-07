"Целая эпоха": умерла режиссер Кира Муратова

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Режиссер Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни, сообщил продюсер Юрий Минзянов.

"Ушла Кира… с ней целая эпоха… помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах", — написал он на своей странице в Facebook.

Информацию о кончине Муратовой подтверждает украинское издание buro24/7, которое ссылается на ее мужа Евгения Голубенко.

Соболезнования Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье, друзьям и поклонникам кинорежиссера Киры Муратовой.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливая режиссер, человек-эпоха", — написал президент Украины в Facebook.

Порошенко также напомнил, что талант Муратовой был отмечен на самых престижных кинофестивалях. "Светлая память о Кире Муратовой останется в наших сердцах", — добавил глава государства.

"Большая утрата"

Актер Александр Олешко назвал кончину Муратовой "большой утратой".

"Это особенный человек, который слышал Бога. Она все это передавала в каждом кадре своих уникальных и неповторимых фильмов. Это утрата для всего мира искусства", — приводит слова Олешко РЕН ТВ.

Российский кинокритик и главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин на своей странице в Facebook назвал Муратову "гением".

"Умерла Кира Муратова. Лучшая. Гений. Говорили несколько недель назад", — написал он.

"На душе и в Одессе — ночь", — написал в Facebook украинский театральный критик Олег Вергелис, комментируя известие о смерти Муратовой.

Кира Муратова создала потрясающие фильмы, она диктовала моду в кино, заявил РИА Новости кинорежиссер и сценарист Андрей Прошкин.

"Это грустное известие, я только сегодня услышал, что она болела и что был разговор о какой-то помощи… Великие уходят, она, безусловно, была очень крупным режиссером, отдельным человеком с непростой жизнью и с потрясающими картинами. Очень самостоятельная, она не поддавалась моде, а сама, наоборот, оказывала влияние", — сказал Прошкин.

Он подчеркнул, что Муратова до последних дней оставалась "очень живым режиссером, c жесткой рукой, все ее картины были очень авторскими".

Биография Муратовой

Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии, затем работала на "Ленфильме".

На ее счету два десятка фильмов. Среди них — "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром", "Три истории", "Настройщик", "Мелодия для шарманки" и другие. Фильм "Астенический синдром", который вышел на экраны в 1989 году, был удостоен Специального приза жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля в 1990 году.

Ее последней работой стал фильм "Вечное возвращение", вышедший на экраны в 2012 году. В возрасте 80 лет Муратова заявила о завершении карьеры.