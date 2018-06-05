Прощание с народным артистом России Неведомским пройдет 7 июня в Петербурге

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Леонидом Неведомским пройдет в Большом драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге 7 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Неведомский скончался 3 июня на 79-м году жизни после тяжелой болезни.

"Прощание с Леонидом Витальевичем пройдет 7 июня с 11 до 13.00, а затем в два часа дня пройдет отпевание и прощание в храме Воскресения Словущего на Литераторских мостках", — сказал представитель пресс-службы.

Уточняется, что артиста похоронят на Волковском кладбище.

Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года в семье врачей в Витебске. В 1963 поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. Окончив институт в 1967 году, Неведомский получил приглашение присоединиться к труппе БДТ. За 51 год службы в театре он исполнил более 40 ролей. С середины 1960-х годов Неведомский снимался в кино, в его фильмографии более 100 работ.