Гергиев выступит с оркестром Российско-немецкой академии в Петербурге

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Дирижер Валерий Гергиев выступит в Санкт-Петербурге с постоянным участником музыкального фестиваля "Звезды белых ночей" — оркестром Российско-немецкой академии, аналогичная программа прозвучит и в Берлине.

В Санкт-Петербурге выступление пройдет в Концертном зале Мариинского театра 3 июня. В программе: два фрагмента из сюиты "Генуэзский рыцарский турнир" Бернда Алоиса Циммерана, Симфония №9 Франца Шуберта и Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, в котором солировать будет Денис Мацуев.

В Берлине аналогичная программа прозвучит на сцене Большого зала Концертхауса, где оркестр Российско-немецкой музыкальной академии и Денис Мацуев выступят под управлением маэстро Гергиева. Концерт состоится 5 июня.

Российско-немецкая музыкальная академия была основана в рамках перекрестного Года Германии и России в 2012-13 годах молодыми российскими и немецкими музыкантами. В состав оркестра академии вошли лауреаты крупных международных конкурсов, солисты Симфонического оркестра Мариинского театра и стажеры ведущих симфонических оркестров Германии.

Для участников Академии проводятся регулярные образовательные программы — оркестровые и ансамблевые проекты, мастер-классы известных музыкантов России и Германии.

Основной базой Академии выбрана "Мариинка". Художественный руководитель проекта – маэстро Гергиев, исполнительный директор – Татьяна Рексрот.