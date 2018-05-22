В Ульяновской области 26-30 мая пройдет X кинофестиваль "От всей души"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души" в десятый раз пройдет в Ульяновской области — с 26 по 30 мая; зрителей юбилейного смотра ждут более 80 тематических событий, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.

В программу кинофестиваля вошли более 50 игровых, документальных и анимационных фильмов из России, Белоруссии, Казахстана, Польши, Словении, Германии, Японии и Китая, а также творческие встречи, мастер-классы, круглые столы и другие культурные инициативы. Так, в рамках киносмотра состоится открытие Ульяновского молодежного центра кинематографии и телевидения при Союзе кинематографистов России.

"Гостями и участниками фестиваля "От всей души" станут российские и зарубежные кинематографисты. А жюри в этом году возглавят сразу двое: молодая, но уже известная актриса Вероника Лысакова и народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко. Традиционно ульяновцы ждут от фестиваля встреч с любимыми артистами, и в этом году в числе других гостей к нам приедет, например, знаменитая династия Смеховых. С лекциями по истории кинематографа выступит преподаватель ВГИК — специалист по зарубежному кино Татьяна Яковлева. Для обмена опытом на фестиваль приедут кинематографисты из ДНР", — рассказали в пресс-службе.

Международный фестиваль "От всей души" проходит при поддержке губернатора Сергея Морозова. Для кинопоказов и других фестивальных событий в области задействованы лучшие культурные и образовательные площадки.

"В юбилейный год мы хотим сделать кинофестиваль ещё более семейным и теплым. Его рефреном станет тема "Десятилетия доброты", объявленного в Ульяновской области в 2017 году. Именно поэтому в качестве почётного гостя нынешнего фестиваля мы пригласили актрису театра и кино, общественного деятеля, одну из основательниц благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматову. По сложившейся традиции многие фестивальные мероприятия для жителей муниципальных образований пройдут бесплатно, в том числе и творческие встречи с известными артистами и режиссёрами. Я убежден, что международная программа киносмотра, столь насыщенная и разнообразная, будет интересна ульяновскому зрителю", — цитирует Морозова его пресс-служба.

Кинофестиваль "От всей души" проводится в память о народной артистке СССР Валентине Леонтьевой — всесоюзной "тете Вале", знаменитой ведущей легендарных телепередач "Спокойной ночи, малыши!" и "В гостях у сказки". Несколько лет она также готовила и вела программу "От всей души", которая рассказывала о простых людях, забытых героях, их судьбах, потерях и удачах. Свой земной путь всенародно любимая телеведущая закончила на Ульяновской земле, где и похоронена.

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