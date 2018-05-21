Назад к истокам: чем порадуют фанатов новые "Звездные войны"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. В российский прокат выходит фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Второй полнометражный спин-офф легендарной киносаги рассказывает о молодости одного из главных героев космической эпопеи, которого в оригинальных эпизодах играл Харрисон Форд. Корреспондент РИА Новости уже посмотрела ленту и узнала, оправдались ли опасения фанатов.

© Фото : Lucasfilm Ltd Кадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" © Фото : Lucasfilm Ltd Кадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории"

В отличие от предыдущих частей "Звездных войн", эту фанаты ждали настороженно. Дело в том, что в июне 2017-го из-за творческих разногласий со студией проект покинули режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер. Их в спешном порядке заменил оскароносный Рон Ховард.

Ему не просто предстояло отредактировать и закончить фильм в авральном режиме: необходимо было убедить принять фанатов и критиков исполнителя главной роли — Олдена Эренрайка. Малоизвестный 28-летний американец действительно не Харрисон Форд (как минимум по росту), но актер обаятельный. В итоге он справился с ролью практически без нареканий.

Хронологически события фильма происходят между "Эпизод III: Месть ситхов" и первым спин-оффом "Изгой-один". Сюжет рассказывает о молодости контрабандиста и пилота легендарного космического корабля "Тысячелетний сокол" до его встречи с джедаем Оби-Ван Кеноби и юным Люком Скайуокером.

© Фото : Lucasfilm Ltd Кадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" © Фото : Lucasfilm Ltd Кадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории"

Картина отвечает на многие вопросы, мучавшие фанатов Хана Соло: объясняет происхождение его фамилии, привычку стрелять первым, а также раскрывает историю знакомства с бессменным компаньоном — вуки Чубаккой (который и правда умеет отрывать руки).

Один из главных плюсов ленты — сильный актерский состав на ролях второго плана. Универсально харизматичный Вуди Харрельсон играет бандита Тобиаса Беккета — наставника молодого Хана. Пол Беттани (для которого это, кстати, третий фильм с Роном Ховардом), как всегда, пугающе органичен в роли главного злодея — главы преступного синдиката Драйдена Воса.

© Фото : Lucasfilm Ltd Кадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" © Фото : Lucasfilm Ltd Кадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории"

Особое украшение картины — участие Дональда Гловера, знакомого российскому зрителю по ситкому "Сообщество", сериалу "Атланта", а также его музыкальному альтер эго Childish Gambino. В "Хане Соло" Гловер сыграл предыдущего владельца "Тысячелетнего сокола" — экстравагантного Лэндо Калриссиана. Неудивительно, что Lucasfilm уже объявил, что именно он станет героем следующего сольного фильма.

В паре с Лэндо за самую необычную и трогательную романтическую историю отвечала озвучившая дроида L3 британская актриса Фиби Уоллер-Бридж. Созданный ироничный образ борца за свободу, вероятно, доставит Рону Ховарду немало хлопот: эта героиня может вызвать недовольство активисток феминистского движения.

© Фото : Lucasfilm Ltd Кадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" © Фото : Lucasfilm Ltd Кадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории"

Главную же женскую роль — возлюбленной Хана Соло Киры — исполнила звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк. Здесь она выглядит куда убедительнее, чем в продолжении другого культового боевика "Терминатор: Генезис", хотя по-настоящему ее героиня раскрывается лишь в финальной сцене.

В целом ни к актерской игре, ни к визуальной стороне претензий нет. Незначительные сценарные прорехи компенсируются динамикой и по-дебютному живой атмосферой фильма. Кажется, что смотришь не очередную часть монументальной киносаги с огромной предысторией и грузом фанатских ожиданий, а блокбастер с незатейливым сюжетом, но искренним желанием порадовать зрителя.

© Фото : Lucasfilm Ltd Кадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" © Фото : Lucasfilm Ltd Кадр из фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории"

Учитывая сжатые сроки, Рон Ховард сделал почти невозможное — снял добротный жанровый экшен. Это "Звездные войны" в духе старых эпизодов. По-хорошему простое кино с легким сюжетом, без претензии на новое прочтение, но и без механического копирования. При этом, кажется, впервые показаны "Звездные войны", в которых нет спасения галактики и эпохальных сражений между добром и злом.

Фильм, безусловно, в первую очередь рассчитан на фанатов. И создатели не подвели: поклонники получили новую историю про любимого с детства героя. Историю интересную, динамичную и зрелищную. Зрителям-новичкам будет чуть сложнее, ведь Хана Соло не существует вне вселенной "Звездных войн". Но этот фильм, пожалуй, оптимален для начала знакомства с героями саги.