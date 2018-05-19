Московский театр Et Cetera покажет в Петербурге спектакль "Ревизор. Версия"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина выступит в Санкт-Петербурге. Он представит зрителям северной столицы премьеру нынешнего сезона — "Ревизор" в постановке народного артиста СССР, известного режиссера Роберта Стуруа. В роли Хлестакова — Александр Калягин. Спектакли пройдут на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова 19 и 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Стуруа вспоминал, что сам играл Городничего еще в школе в восьмом классе. "Мне кажется, это один из последних моих спектаклей. Я сейчас каждый год так думаю. И вот возвращаюсь к истокам. Между прочим, я до сих пор помню пьесу наизусть, все тексты Городничего я могу повторить", — сказал режиссер.
Спектакль "Ревизор. Версия" идет с огромным успехом в Москве и был принят с восторгом грузинским зрителям в Тбилиси, куда театра Et Cetera приезжал с гастролями.
По информации организаторов, все билеты на спектакль в БДТ проданы, интерес к новой работе московского театра большой.