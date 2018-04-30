В Санкт-Петербурге открылся VII Международный день джаза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит Международный день джаза. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, впервые "столицей джаза" избран российский город.

"Впервые российский город на три дня стал всемирной столицей джаза, который более ста лет победно шествует по планете. Впервые Россия будет принимать огромное количество звёзд джаза мировой величины. Джаз — удивительная музыка, которая объединяет народы, чтобы поговорить на одном языке о том, что жить — это здорово"- отметил Полтавченко.

Он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий и отметил, что джаз в нашей стране приобрёл "национальный колорит, который впитал в себя все лучшее от многих народов".

Легендарный музыкант, 14-кратный обладатель премии "Грэмми" Херби Хэнкок, приехавший на праздник, отметил, что за шесть лет со дня основания международного дня джаза миллиарды людей приняли участие в подобных мероприятиях.

"Они затрагивают глубинные струны души и объединяют всех ", — подчеркнул он.

Он отметил, что "перед джазом нет никаких барьеров". "Используя музыку, можно не прибегать к дипломатическим инструментам, а разговаривать со всем миром на одном языке", — считает артист.

Музыкант обратил внимание, что основной целью джаза является "глобальная работа над всеобщим миром и толерантностью".

"В мире так многолюдно. Мы должны уважать своих соседей, больше о них узнавать. На международный день джаза отведён всего лишь один день в календаре, но я вас призываю поддерживать ценности друг друга каждый день календаря", — сказал Хэнкок.

Всемирно известный саксофонист Игорь Бутман также подчеркнул важность проведения подобных музыкальных праздников для нашей страны и отметил прекрасную возможность продемонстрировать всему миру талантливых российских музыкантов.

"Сегодня у нас есть замечательная возможность рассказать свою историю, показать красоту России и поделиться с нашими музыкальными коллегами со всего мира накопленным опытом, а также продемонстрировать работу наших талантливых музыкантов всех возрастов",- отметил он.

За три дня в городе на Неве пройдёт масса тематических концертов на открытых площадках, лекции и мастер-классы.

Закончится праздник главным джазовым событием планеты — "All-Star Global Concert", который пройдёт на Новой сцене Мариинского театра.

Международный День джаза был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года решением 36-й сессии Генеральной конференции. Празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках стран и городов по всему миру. По решению международного жюри, утвержденному Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой, столицей джаза 2018 года был выбран Санкт-Петербург, что подтверждает признание исключительного вклада России и её культурной столицы в развитие этого музыкального жанра.

Организаторами празднования Международного Дня джаза в России выступают ЮНЕСКО, Институт джаза имени Телониуса Монка (США), правительство Санкт-Петербурга, Фонд поддержки и развития музыкального искусства имени Игоря Бутмана.