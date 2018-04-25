МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал НТВ.

Запланированный на среду концерт Азнавура в БКЗ "Октябрьский" был отменен, так как 93-летнему певцу стало плохо на репетиции. Промоутеры вызвали музыканту скорую помощь.

Шарль Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Артист также сыграл более 60 ролей в театре и кино.

Музыкант является командором французского ордена Почетного легиона. Он награжден званием "Национальный Герой Армении" и орденом Отечества, а также почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией".

Азнавур — почетный посол Армении в ЮНЕСКО. Его именем названа площадь в Ереване, памятник шансонье установлен в армянском городе Гюмри.