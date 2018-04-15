Фильм Звягинцева "Нелюбовь" получил гран-при "Восток-Запад. Золотая арка"

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" стал лучшим игровым фильмом по версии международной кинопремии "Восток-Запад. Золотая арка", а также получил приз за режиссуру, сообщила пресс-служба премии.

Церемония награждения прошла в субботу в московском Центре оперного пения Галины Вишневской.

"Для нас очень важно чувствовать себя не в изоляции, быть причастными к мировой кинематографии, в частности, того евразийского пространства, которое во многом заряжено общими фобиями, надеждами, чаяниями, мечтами", — приводит пресс-служба слова продюсера фильма Александра Роднянского.

Приз за лучший сценарий поделили две картины — российская "Аритмия" Бориса Хлебникова и венгерская "О теле и душе" Ильдико Иньеди. Международное жюри также отметило фильмы "Ноябрь" Райнера Сарнета, "Поророка" Константина Попеску, "Тесноту" Кантемира Балагова и картину "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта.

Премию за вклад в кинематограф получил классик польского кино, режиссер Кшиштоф Занусси. Также специальный приз "Звезда Евразии" вручили сербской актрисе Миряне Каранович — звезде фильмов режиссера Эмира Кустурицы.

Премия присуждается впервые кинематографистам стран Восточной Европы и Западной Азии.