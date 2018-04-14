МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на чешские СМИ.

Причина смерти пока не сообщается. У режиссера осталась жена и четверо сыновей.

Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году. После вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позднее он переехал в США.

Наиболее известные картины Формана — "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей" и "Народ против Ларри Флинта". Режиссер дважды удостаивался Оскара.