Сергей Шнуров записал новый сингл на 45-летие

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в качестве подарка на свое 45-летие записал новый сингл под названием "Всякое", об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций. Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю", — написал Шнуров (авторская орфография и пунктуация сохранены).

По его словам, сингл получил название "Всякое", потому что это слово "очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно". "Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки — буду рад, нет — не расстроюсь. Мне 45", — добавил музыкант.

Сергей Шнуров родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде. В январе 1997 года была создана группа "Ленинград". Сергей Шнуров выступил в качестве бас-гитариста, автора текстов и музыки, а впоследствии стал фронтменом коллектива. "Ленинград" обрел популярность благодаря своему необычному подходу к написанию песен: в текстах обычно присутствует русский мат и поднимаются бытовые темы.