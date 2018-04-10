МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье приедет в Москву, чтобы исполнить песни Владимира Высоцкого на французском и русском языках на концерте в честь 80-летия музыканта, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

По их словам, Депардье давно мечтал поработать с Высоцким и его текстами. Еще в 1970-х существовал замысел снять фильм "Венские каникулы" по сценарию Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского – истории узников концлагеря, которым удалось сбежать за несколько дней до окончания войны. Марина Влади перевела сценарий на французский и отвезла в Париж. Молодые, но уже знаменитые актеры Жерар Депардье и Даниэль Ольбрыхский согласились играть в картине без гонорара. К сожалению, смерть Высоцкого помешала этим планам.

"Много лет спустя Жерар Депардье, с восторгом отзывающийся о Высоцком и жалеющий о неосуществленных планах, по приглашению организаторов концерта "Высоцкий 80! Я жив, снимите черные повязки" приедет в Москву, чтобы исполнить на французском и русском языках песни выдающегося барда", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, участие в концерте станет данью уважения, которую Депардье отдаст великому барду.

Апрельский концерт в Москве станет кульминацией целого ряда юбилейных мероприятий и всероссийского гастрольного тура, посвященного 80-летию Владимира Высоцкого. Он стартовал в Крыму в ноябре спектаклем "Дороги Высоцкого". Постановку увидят зрители в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде и Казани.