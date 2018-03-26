"Тихоокеанский рубеж-2" возглавил российский прокат по итогам выходных

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Продолжение фантастического боевика "Тихоокеанский рубеж-2" стало лидером российского проката по итогам выходных, собрав 392,9 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.
На втором месте оказался фильм "Кролик Питер" по книге Беатрис Поттер, который заработал 242,4 миллиона рублей. При этом третью строчку занял боевик "Tomb raider: Лара Крофт" со сборами в 80,9 миллиона рублей за выходные и 372,2 миллиона рублей за три недели проката.
Российская комедия "Я худею" заняла четвертое место, собрав 62,9 миллиона рублей за выходные и 610,6 миллиона рублей за три недели проката.
Замыкает пятерку лидеров анимационный фильм "Шерлок Гномс", заработавший в Российском прокате 29,1 миллиона за выходные и 119 миллионов рублей за две недели проката.