"Тихоокеанский рубеж-2" возглавил российский прокат по итогам выходных

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Продолжение фантастического боевика "Тихоокеанский рубеж-2" стало лидером российского проката по итогам выходных, собрав 392,9 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

"Тихоокеанский рубеж-2" — продолжение фантастического боевика про гигантских роботов Гильермо дель Торо только уже без оскароносного мексиканца. В режиссерском кресле его сменил сценарист и продюсер сериалов "Тайны Смолвиля" и "Спартак" Стивен С. ДеНайт. Джон Бойега играет бунтаря Джейка Пентекоста, многообещающего пилота-егеря. Его отец, которого сыграл в прошлом фильме Идрис Эльба, пал смертью героя в битве с гигантским кайдзю. Джейк прекратил свои тренировки и связался с преступным миром. Однако тут появляется новая угроза, стирающая с лица Земли целые города, которая способна поставить человечество на колени. Также в картине снялись Скотт Иствуд, Адриа Архона, Тянь Цзин, Ринко Кикути.

На втором месте оказался фильм "Кролик Питер" по книге Беатрис Поттер, который заработал 242,4 миллиона рублей. При этом третью строчку занял боевик "Tomb raider: Лара Крофт" со сборами в 80,9 миллиона рублей за выходные и 372,2 миллиона рублей за три недели проката.

Российская комедия "Я худею" заняла четвертое место, собрав 62,9 миллиона рублей за выходные и 610,6 миллиона рублей за три недели проката.

Замыкает пятерку лидеров анимационный фильм "Шерлок Гномс", заработавший в Российском прокате 29,1 миллиона за выходные и 119 миллионов рублей за две недели проката.