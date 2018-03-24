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Культура

Звездные дебоширы: знаменитости, которые скандалят в общественных местах

08:0024.03.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПевица Любовь УспенскаяПевица Любовь Успенская
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певица Любовь Успенская устроила скандал на борту самолета "Аэрофлота". По словам представителя авиаперевозчика, она отказалась предъявить посадочный талон и убрать собаку в специальную переноску, а также толкнула бортпроводницу. Об этом и других подобных случаях со знаменитостями — в материале РИА Новости.

Любовь Успенская

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Любовь Успенская

Вечерний рейс Москва — Омск 22 марта задержался почти на час и в итоге вылетел без звездной пассажирки. Любовь Успенскую вместе с йоркширским терьером сняли с самолета по просьбе командира воздушного судна. На певицу составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство", включив туда показания свидетелей ее ссоры со стюардессой. По словам представителя исполнительницы, причиной инцидента послужили новые правила авиакомпании, касающиеся размера ручной клади.

Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
© Depositphotos / edmond77
Новые правила авиакомпаний: что можно взять с собой в салон самолета

"Люба без собачки никуда не ездит, собачка была оформлена как положено, со всеми документами. Но по новым законам "Аэрофлота" ты не можешь пронести ручную кладь, которая превышает нормы, даже в бизнес-класс. Нам пришлось вещи из ручной клади, которая не прошла по стандарту, переложить в переноску, а запасная складная переноска была в чемоданчике", — рассказал РИА Новости концертный директор артистки Виталий Макаров.

На концерт в Омскую филармонию Успенская все же успела. Певица вылетела через три часа другим рейсом "Аэрофлота".

Витас

© РИА Новости / Алексей НичукинПерейти в фотобанкРассмотрение уголовного дела в отношении певца В. Грачева
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Рассмотрение уголовного дела в отношении певца В. Грачева

Почти в то же время в подмосковной Барвихе задержали певца Витаса. На музыканта пожаловались соседи элитного поселка. Жильцы обратились в управляющую компанию, сообщив о громких хлопках во дворе дома Виталия Грачева (настоящее имя исполнителя).

Певец отказывался открывать дверь прибывшим на место представителям органов правопорядка, поэтому замок пришлось взломать. Полицейские изъяли у Витаса стартовый пистолет. В участке певец заявил, что стрелял по воронам.

Это не первый подобный случай. В мае 2013 года большой резонанс вызвал инцидент с избиением полицейского. Витас за рулем внедорожника наехал на велосипедистку Ольгу Холодову, а затем пытался скрыться. Когда на место ДТП прибыли полицейские, певец устроил перепалку, отказался проходить медицинское освидетельствование и даже ударил стража порядка ногой. Против звезды возбудили дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Музыкант признал вину и раскаялся, суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

Алиса Аршавина

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссийский футболист Андрей Аршавин с женой Алисой
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российский футболист Андрей Аршавин с женой Алисой

На прошлой неделе разрешилась громкая история с женой футболиста Андрея Аршавина Алисой. В январе 2018 года ее сняли с рейса вместе с детьми в московском аэропорту Шереметьево. Самолет в Алма-Ату задержался более чем на полтора часа из-за того, что супруга спортсмена отказалась соблюдать правила безопасности полета и игнорировала указания бортпроводников.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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"Аэрофлот" готовит материалы для подачи иска против Алисы Аршавиной

В "Аэрофлоте" сообщили, что Аршавина пыталась пересадить няню своих детей из экономического в бизнес-класс, а также за 200 метров до взлетно-посадочной полосы отстегнула ремни безопасности у себя и своего ребенка, который во время движения самолета не находился в кресле.

Алиса утверждала, что в конфликте виновата стюардесса, и грозила судебным разбирательством. Однако в итоге она полностью оплатила расходы "Аэрофлота", понесенные из-за задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево.

Александр Балуев

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАртист Александр Балуев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Артист Александр Балуев

В ноябре 2017 года СМИ сообщили, что Александра Балуева сняли с рейса компании UTair Калининград — Москва. В аэропорту Храброво РИА Новости подтвердили эту информацию.

"Действительно, артиста сняли с рейса в присутствии представителя авиакомпании и полиции. О причинах не могу сказать", — заявила представитель аэропорта.

В прессе утверждали, что Балуев был нетрезв. Однако концертный директор актера опровергла это, уточнив, что он просто опоздал на рейс. Сам артист поспешил заверить поклонников, что произошло недоразумение.

Валерий Николаев

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАктер Валерий Николаев, обвиняемый в нападении на полицейского, в Пресненском суде Москвы. 1 августа 2016 года
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актер Валерий Николаев, обвиняемый в нападении на полицейского, в Пресненском суде Москвы. 1 августа 2016 года

В феврале 2016 года актер Валерий Николаев стал участником целой серии ДТП, которые закончились для него судебным разбирательством. За несколько дней артист совершил наезд на женщину, протаранил несколько машин, уходя от погони, и сбил сотрудника ГИБДД.

Актер Валерий Николаев перед заседанием Пресненского районного суда Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Актер Валерий Николаев извинился за спровоцированные им аварии

В конце концов Николаева заключили под стражу на десять суток и лишили водительских прав, но он продолжал водить машину. После очередного ареста суд приговорил актера к задержанию на 15 суток. Выйдя на свободу, Николаев записал видеообращение, признавшись, что "в течение длительного времени находился в состоянии глубокого стресса, страдал бессонницей, нервным напряжением". Артист попросил прощения у поклонников и всех, кого огорчил, заверив, что больше подобное не повторится.

Виктория Лопырева

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкФотомодель и телеведущая Виктория Лопырева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева

Звездная красавица Виктория Лопырева оказалась нежеланным пассажиром компании "Аэрофлот" в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Осенью 2014 года "Мисс Россию — 2003" высадили из бизнес-класса за то, что она заняла место женщины с грудным ребенком и отказалась завершить разговор по мобильному телефону, когда самолет выкатился на взлетную полосу.

Виктория Лопырева. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Аэрофлот" может подать в суд на Викторию Лопыреву за задержку рейса

Фотомодель и ведущая вступила в перепалку с бортпроводницей. По словам представителей авиакомпании и других пассажиров, Лопырева вела себя грубо и использовала ненормативную лексику. Скандал завершился решением пилота высадить несговорчивую пассажирку. В результате вылет задержался более чем на час. Сама Лопырева сказала, что не понимает, за что ее сняли с рейса.

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