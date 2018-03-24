Звездные дебоширы: знаменитости, которые скандалят в общественных местах

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Певица Любовь Успенская устроила скандал на борту самолета "Аэрофлота". По словам представителя авиаперевозчика, она отказалась предъявить посадочный талон и убрать собаку в специальную переноску, а также толкнула бортпроводницу. Об этом и других подобных случаях со знаменитостями — в материале РИА Новости.

Любовь Успенская

Вечерний рейс Москва — Омск 22 марта задержался почти на час и в итоге вылетел без звездной пассажирки. Любовь Успенскую вместе с йоркширским терьером сняли с самолета по просьбе командира воздушного судна. На певицу составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство", включив туда показания свидетелей ее ссоры со стюардессой. По словам представителя исполнительницы, причиной инцидента послужили новые правила авиакомпании, касающиеся размера ручной клади.

"Люба без собачки никуда не ездит, собачка была оформлена как положено, со всеми документами. Но по новым законам "Аэрофлота" ты не можешь пронести ручную кладь, которая превышает нормы, даже в бизнес-класс. Нам пришлось вещи из ручной клади, которая не прошла по стандарту, переложить в переноску, а запасная складная переноска была в чемоданчике", — рассказал РИА Новости концертный директор артистки Виталий Макаров.

На концерт в Омскую филармонию Успенская все же успела. Певица вылетела через три часа другим рейсом "Аэрофлота".

Витас

Почти в то же время в подмосковной Барвихе задержали певца Витаса. На музыканта пожаловались соседи элитного поселка. Жильцы обратились в управляющую компанию, сообщив о громких хлопках во дворе дома Виталия Грачева (настоящее имя исполнителя).

Певец отказывался открывать дверь прибывшим на место представителям органов правопорядка, поэтому замок пришлось взломать. Полицейские изъяли у Витаса стартовый пистолет. В участке певец заявил, что стрелял по воронам.

Это не первый подобный случай. В мае 2013 года большой резонанс вызвал инцидент с избиением полицейского. Витас за рулем внедорожника наехал на велосипедистку Ольгу Холодову, а затем пытался скрыться. Когда на место ДТП прибыли полицейские, певец устроил перепалку, отказался проходить медицинское освидетельствование и даже ударил стража порядка ногой. Против звезды возбудили дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Музыкант признал вину и раскаялся, суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.

Алиса Аршавина

На прошлой неделе разрешилась громкая история с женой футболиста Андрея Аршавина Алисой. В январе 2018 года ее сняли с рейса вместе с детьми в московском аэропорту Шереметьево. Самолет в Алма-Ату задержался более чем на полтора часа из-за того, что супруга спортсмена отказалась соблюдать правила безопасности полета и игнорировала указания бортпроводников.

В "Аэрофлоте" сообщили, что Аршавина пыталась пересадить няню своих детей из экономического в бизнес-класс, а также за 200 метров до взлетно-посадочной полосы отстегнула ремни безопасности у себя и своего ребенка, который во время движения самолета не находился в кресле.

Алиса утверждала, что в конфликте виновата стюардесса, и грозила судебным разбирательством. Однако в итоге она полностью оплатила расходы "Аэрофлота", понесенные из-за задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево.

Александр Балуев

В ноябре 2017 года СМИ сообщили, что Александра Балуева сняли с рейса компании UTair Калининград — Москва. В аэропорту Храброво РИА Новости подтвердили эту информацию.

"Действительно, артиста сняли с рейса в присутствии представителя авиакомпании и полиции. О причинах не могу сказать", — заявила представитель аэропорта.

В прессе утверждали, что Балуев был нетрезв. Однако концертный директор актера опровергла это, уточнив, что он просто опоздал на рейс. Сам артист поспешил заверить поклонников, что произошло недоразумение.

Валерий Николаев

В феврале 2016 года актер Валерий Николаев стал участником целой серии ДТП, которые закончились для него судебным разбирательством. За несколько дней артист совершил наезд на женщину, протаранил несколько машин, уходя от погони, и сбил сотрудника ГИБДД.

В конце концов Николаева заключили под стражу на десять суток и лишили водительских прав, но он продолжал водить машину. После очередного ареста суд приговорил актера к задержанию на 15 суток. Выйдя на свободу, Николаев записал видеообращение, признавшись, что "в течение длительного времени находился в состоянии глубокого стресса, страдал бессонницей, нервным напряжением". Артист попросил прощения у поклонников и всех, кого огорчил, заверив, что больше подобное не повторится.

Виктория Лопырева

Звездная красавица Виктория Лопырева оказалась нежеланным пассажиром компании "Аэрофлот" в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Осенью 2014 года "Мисс Россию — 2003" высадили из бизнес-класса за то, что она заняла место женщины с грудным ребенком и отказалась завершить разговор по мобильному телефону, когда самолет выкатился на взлетную полосу.

Фотомодель и ведущая вступила в перепалку с бортпроводницей. По словам представителей авиакомпании и других пассажиров, Лопырева вела себя грубо и использовала ненормативную лексику. Скандал завершился решением пилота высадить несговорчивую пассажирку. В результате вылет задержался более чем на час. Сама Лопырева сказала, что не понимает, за что ее сняли с рейса.