Директор Балуева объяснила, почему актера сняли с рейса Калининград-Москва

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Директор Александра Балуева рассказала, почему актера сняли с рейса Калининград-Москва.
Из случившегося не стали раздувать скандал, заметила она. Балуеву поменяли билет и он спокойно пошел отдыхать.
Ранее в калининградском аэропорту "Храброво" подтвердили РИА Новости, что Балуева сняли с рейса компании UTair, направлявшегося в столичный аэропорт Внуково.
"Действительно, могу сказать, что артиста сняли с рейса, в присутствии представителя авиакомпании и полиции. О причинах не могу сказать", — заявила представитель воздушной гавани.
Популярность к Александру Балуеву пришла после выхода кинокартины "Мусульманин". Актер также известен работой в сериалах "Спецназ" и "Маросейка 12".