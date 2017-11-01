Директор Балуева объяснила, почему актера сняли с рейса Калининград-Москва

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Директор Александра Балуева рассказала, почему актера сняли с рейса Калининград-Москва.

"В общем, я поняла, что он опоздал на этот рейс. Во-первых он поздно туда приехал, во-вторых, там как-то два рейса подряд, в 19.20 он просто не успевал. Я все время смотрела на часы и интересовалась почему он еще не в самолете? А следующий самолет – ну там в 20 часов. То есть он на свой рейс просто опоздал", — заявила Ольга Матвейчук в интервью сайту телеканала "Звезда"

Из случившегося не стали раздувать скандал, заметила она. Балуеву поменяли билет и он спокойно пошел отдыхать.

Ранее в калининградском аэропорту "Храброво" подтвердили РИА Новости, что Балуева сняли с рейса компании UTair, направлявшегося в столичный аэропорт Внуково.

"Действительно, могу сказать, что артиста сняли с рейса, в присутствии представителя авиакомпании и полиции. О причинах не могу сказать", — заявила представитель воздушной гавани.

Популярность к Александру Балуеву пришла после выхода кинокартины "Мусульманин". Актер также известен работой в сериалах "Спецназ" и "Маросейка 12".