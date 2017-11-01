Балуев назвал недоразумением произошедшее с ним в калининградском аэропорту

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Актер Александр Балуев назвал недоразумением ситуацию в калининградском аэропорту, о которой ранее сообщали СМИ, и рассказал РИА Новости, что он уже прилетел в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что Балуев, который якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, был снят с рейса Калининграда — Москва. Директор актера в свою очередь сообщила, что он "просто опоздал на рейс" и первым же самолетом вылетит в Москву.

"Мне опровержения никакие не нужны. Произошло какое-то недоразумение, которое почему-то раздувается в прессе. Я уже в Москве", — прокомментировал ситуацию Балуев.