Самой известной киноработой уроженца Северо-Западной Англии Дэнни Бойла на сегодняшний день является вышедший в 2008 году фильм о судьбе индийского подростка "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire), который был удостоен премии "Оскар" в восьми номинациях, включая самые престижные — "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".
Кроме того, славу Бойлу принесла лента о жизни британской молодежи "На игле" (Trainspotting), а также нашумевший фильм-катастрофа "28 дней спустя" (28 Days Later).
Ева Грин сыграла в фильме "Казино Рояль" представителя королевского казначейства Веспер Линд. Ради нее Бонд решил прекратить работать агентом и даже написал письмо М с просьбой об отставке. Однако Линд обманула возлюбленного - она вела двойную игру и в результате оказалась в заложниках. Девушка погибла, несмотря на отчаянные попытки Бонда ее спасти.
Дайана Ригг, сыгравшая Терезу ди Вичензо в фильме "На секретной службе Ее Величества", стала на тот момент единственной девушкой Бонда, затащившей суперагента в британский загс. К сожалению, в роли миссис Бонд ей было суждено пробыть недолго. Молодую жену убили в день свадьбы.
Британская актриса Хонор Блэкман исполнила роль Пусси Галор в фильме "Голдфингер". Девушка должна была помочь Аурику Голдфиндеру уничтожить золотой запас США, но в последний момент предала своего босса.
Еще одна француженка Леа Сейду – последняя девушка Бонда. В фильме 2015 года "007: Спектр" она сыграла психолога Мадлен Суон – дочь давнего противника Бонда мистера Уайта, который донимал агента в трех сериях. Неприступная в начале, Мадлен неизбежно влюбляется в героя Дэниэла Крейга и в финале уезжает с ним на легендарном "Астон Мартине".
Барбара Бах сыграла майора КГБ Аню Амасову в фильме "Шпион, который меня любил". По сюжету МИ-6 и КГБ объединяются для совместной операции - Бонд и Амасова должны найти виновных в пропаже атомных подлодок. Дело осложняется тем, что 007 ранее убил возлюбленного Ани — агента КГБ. Амасова хочет отомстить, но, в конце концов, влюбляется в Бонда.
Швейцарская актриса Урсула Андресс сыграла самую первую девушку Джеймса Бонда - Ханни Райдер. Суперагент встречает ее на острове доктора Ноу - члена организации СПЕКТР. Пара попадает к злодею в плен, но Бонду удается сбежать, сорвать планы доктора Ноу и спасти красавицу.
Итальянская актриса Даниэль Бьянки исполнила роль офицера КГБ и по совместительству члена террористической организации СПЕКТР Татьяны Романовой в фильме "Из России с любовью". Она должна была помочь агентам СПЕКТРа убить Бонда, но безнадежно в него влюбилась.
Украинская модель и актриса Ольга Куриленко в фильме "Квант милосердия" сыграла бывшего агента боливийской спецслужбы Камиллу Монтес. Она вошла в историю как единственная девушка, которую Бонду не удалось соблазнить.
Софи Марсо сыграла коварную Электру Кинг в фильме "И целого мира мало" 1999 года. По сюжету дочь крупного бизнесмена притворяется, что её похитили, но в итоге заманивает влюбленного Бонда в исполнении Пирса Броснана в ловушку. В итоге агенту приходится убить прекрасную обманщицу.
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