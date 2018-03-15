Гроб с телом актера и режиссера Олега Табакова выносят из здания Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве, где проходила церемония прощания

Гроб с телом актера и режиссера Олега Табакова выносят из здания Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве, где проходила церемония прощания

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Актера Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым, передает корреспондент РИА Новости.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

На похороны пришли актёры Сергей Гармаш, Иван Янковский, Игорь Верник, Владимир Машков, режиссёр Владимир Меньшов, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, художник Никас Сафронов, родственники Марина Зудина, Павел и Антон Табаковы, а также десятки близких, коллег, учеников и друзей Табакова.

Прощание с актером прошло в Московском художественном театре имени Чехова. Проститься с ним пришли сотни людей, включая Владимира Путина.

Табаков известен многочисленными ролями в кино и театре. С 2000 года актер занимал пост художественного руководителя МXТ имени А. П. Чеxова, а с 2004-го исполнял и обязанности директора театра. У него остались жена и четверо детей.