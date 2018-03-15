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Культура

Проститься с Табаковым в МХТ имени Чехова пришли сотни поклонников

Сюжет:
Умер Олег Табаков (76)
13:1615.03.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЛюди у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом ТабаковымЛюди у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым продолжается в Московском художественном театре имени Чехова в Москве и поток людей, актеров, режиссеров и политиков, желающих отдать ему дань памяти, не иссякает, передает корреспондент РИА Новости.

Цветы у портрета Олега Табакова возле главного входа в МХТ им. А.П. Чехова в связи со смертью артиста. 12 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Счастливый человек: жизненный путь Олега Табакова

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище. С самого утра к МХТ имени Чехова проститься с Табаковым начали приходить сотни людей с цветами в руках.

Пока люди возлагают цветы к открытому гробу Табакова, всемирно известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков играет на скрипке.

На сцену театра поднялось множество артистов и это только самые близкие люди Табакова — родные, друзья и коллеги по искусству.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСын О. Табакова актер Павел Табаков, вдова О. Табакова актриса Марина Зудина и актер Владимир Машков (слева направо) на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сын О. Табакова актер Павел Табаков, вдова О. Табакова актриса Марина Зудина и актер Владимир Машков (слева направо) на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве

 

Основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков
© РИА Новости / Владимир Песня
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Олег Табаков - великий лицедей с невероятным обаянием
Почтить память любимого актера, педагога, наставника, руководителя и друга пришли актеры Сергей Безруков, Валентин Гафт, Сергей Юрский, Владимир Машков, Авангард Леонтьев, Михаил Боярский, Игорь Костолевский, Вениамин Смехов, Сергей Гармаш, Игорь Верник, Станислав Дужников, Юрий Стоянов, режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова.

Кроме того проститься с Табаковым пришли министр обороны Сергей Шойгу, зампредседателя правительства Ольга Голодец, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и его заместитель Александр Журавский, худрук Театра Наций Евгений Миронов, актриса Светлана Немоляева, глава "Первого канала" Константин Эрнст.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАктер, главный режиссер Московского драматического театра "СФера" Александр Коршунов у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер, главный режиссер Московского драматического театра "СФера" Александр Коршунов у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым

 

Портрет народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова и Табакерки Олега Табакова в холле МХТ им. А. П. Чехова. 12 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последний великий артист МХТ: не стало Олега Табакова
Также в МХТ имени Чехова почтить память артиста пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, глава департамента культуры Москвы Алексанлр Кибовский, драматург Александр Гельман, директор Большого театра Владимир Урин с женой Ириной, руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, режиссеры Адольф Шапиро, Константин Богомолов, Дмитрий Крымов, Дмитрий Бертман, Сергей Женовач, Михаил Левитин, режиссер "Табакерки" Александр Марин, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, многочисленные студенты и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, президент федерации хоккея Владислав Третьяк.

Прощание с Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкИзвестные деятели культуры, чиновники и обычные зрители с утра идут к зданию Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером.Люди стоят в очереди у входа в здание Московского Художественного театра имени А.П.Чехова, где пройдет церемония прощания с актером Олегом Табаковым. 15 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Известные деятели культуры, чиновники и обычные зрители с утра идут к зданию Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУ центрального подъезда театра все усыпано цветами. На фото: актер, главный режиссер Московского драматического театра "СФера" Александр Коршунов.Актер, главный режиссер Московского драматического театра СФера Александр Коршунов у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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У центрального подъезда театра все усыпано цветами. На фото: актер, главный режиссер Московского драматического театра "СФера" Александр Коршунов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПрощание в театре будет проходить с 9 утра до часу дня.Люди у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прощание в театре будет проходить с 9 утра до часу дня.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГроб с телом артиста был установлен на основной сцене Московского Художественного театра.Церемония прощания с актером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гроб с телом артиста был установлен на основной сцене Московского Художественного театра.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПавел Табаков, Марина Зудина и Владимир Машков во время церемонии прощания.Сын О. Табакова актер Павел Табаков, вдова О. Табакова актриса Марина Зудина и актер Владимир Машков (слева направо) на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Павел Табаков, Марина Зудина и Владимир Машков во время церемонии прощания.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкХудожественный руководитель театра Et Cetera, актер Александр Калягин (в центре) на панихиде.Художественный руководитель театра Et Cetera, актер Александр Калягин (в центре) на церемонии прощания с актером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Художественный руководитель театра Et Cetera, актер Александр Калягин (в центре) на панихиде.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосле окончания панихиды Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.Люди с цветами у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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После окончания панихиды Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДиректор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова у входа в здание МХТ.Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке, где пройдет церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова у входа в здание МХТ.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОлег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.Люди с цветами у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.
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