Проститься с Табаковым в МХТ имени Чехова пришли сотни поклонников

Люди у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым

Люди у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым продолжается в Московском художественном театре имени Чехова в Москве и поток людей, актеров, режиссеров и политиков, желающих отдать ему дань памяти, не иссякает, передает корреспондент РИА Новости.

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище. С самого утра к МХТ имени Чехова проститься с Табаковым начали приходить сотни людей с цветами в руках.

Пока люди возлагают цветы к открытому гробу Табакова, всемирно известный скрипач и дирижер Владимир Спиваков играет на скрипке.

На сцену театра поднялось множество артистов и это только самые близкие люди Табакова — родные, друзья и коллеги по искусству.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Сын О. Табакова актер Павел Табаков, вдова О. Табакова актриса Марина Зудина и актер Владимир Машков (слева направо) на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Сын О. Табакова актер Павел Табаков, вдова О. Табакова актриса Марина Зудина и актер Владимир Машков (слева направо) на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым в здании Московского Художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова в Камергерском переулке в Москве

Почтить память любимого актера, педагога, наставника, руководителя и друга пришли актеры Сергей Безруков, Валентин Гафт, Сергей Юрский, Владимир Машков, Авангард Леонтьев, Михаил Боярский, Игорь Костолевский, Вениамин Смехов, Сергей Гармаш, Игорь Верник, Станислав Дужников, Юрий Стоянов, режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова.

Кроме того проститься с Табаковым пришли министр обороны Сергей Шойгу, зампредседателя правительства Ольга Голодец, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и его заместитель Александр Журавский, худрук Театра Наций Евгений Миронов, актриса Светлана Немоляева, глава "Первого канала" Константин Эрнст.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Актер, главный режиссер Московского драматического театра "СФера" Александр Коршунов у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Актер, главный режиссер Московского драматического театра "СФера" Александр Коршунов у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым

Также в МХТ имени Чехова почтить память артиста пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, глава департамента культуры Москвы Алексанлр Кибовский, драматург Александр Гельман, директор Большого театра Владимир Урин с женой Ириной, руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, режиссеры Адольф Шапиро, Константин Богомолов, Дмитрий Крымов, Дмитрий Бертман, Сергей Женовач, Михаил Левитин, режиссер "Табакерки" Александр Марин, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, многочисленные студенты и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, президент федерации хоккея Владислав Третьяк.